民進黨新北議員初選登記 蘇巧慧：新北隊一定會推舉最強人選

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記今天最後1天，關於新北議員黨內初選況，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，最後新北隊一定會推舉出最強的人選。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨新北市黨部受理市議員初選登記今天是最後1天，關於新北議員黨內初選況，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，登記完成後，需要初選的地方，會盡量讓大家都有表現機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的候選人，她強調，最後新北隊一定會推舉出最強的人選。

蘇巧慧今早到林口市場掃街拜年前接受媒體聯訪，對於民進黨新北市議員初選登記目前的初選狀況，蘇巧慧表示，「我想黨部之後會跟大家報告，有哪一區是需要進行初選的，哪些區域其實是同額競選，所以應該大家的競爭比較沒有那麼激烈」。

蘇巧慧說：「登記完成以後，需要初選的地方，我想我們也會盡量地讓大家都有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的候選人，我想最後新北隊一定會推舉出最強的人選」。

