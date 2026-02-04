民進黨新北議員黨內初選登記 「青年會做事連線」搶頭香

社會中心／綜合報導

民進黨新北市議員初選登記第一天，張維倩、翁震州、彭一書、戴翎育，組成的「青年會做事連線」搶頭香，一早就來新北黨部登記、造勢，新北市議員陳啟能，則是陪同兒子陳俊維，完成初選登記，父子檔首度同框，期盼完成交棒，繼續替三重及蘆洲區選民服務。

五屆資深議員陳啟能，陪兒子陳俊維來登記，父子檔上演「交棒」，希望三十年「服務不斷線」。新北市議員擬參選人（民）陳俊維表示「從小也就知道議員這兩個字，它其實不是光芒，而是全天候的責任。」新北市議員（民）陳啟能表示「我想這個交棒，並不是世代交替，而是責任的一個傳承，讓他由他去承擔。」

綠新北黨內初選登記首日 「青年會做事連線」搶頭香登記造勢

新北市議員陳啟能父子檔 首度同框「交棒」登記初選（圖／民視新聞）

還有現任帶著新人一起衝！青年會做事連線「青年會做事共創新北市。」穿著白色上衣、牛仔褲，腳上踩著白球鞋，象徵勤跑基層。民進黨新北市議員張維倩、彭一書、翁震州以及新人戴翎育，組成「青年會做事陣線」，正式登記初選。新北市議員（民）張維倩表示「今天是第一個來我們新北市黨部，進行登記希望有一個，一馬當先象徵好預兆。」新北市議員（民）彭一書表示「我們土樹三鶯目前的初選是非常激烈的，一書希望可以跟我們學長姊們，我們一起脫穎而出。」

民進黨新北市議員張維倩、彭一書、翁震州以及新人戴翎育 組成「青年會做事陣線」（圖／民視新聞）

2026年新北議員選舉，民進黨在11個選區，將提名34人。第3選區預計提名4名，新莊現任3席綠營議員中，鍾宏仁確定交棒，林秉宥、翁震州拚連任。新人則有立委吳思瑤前辦公室主任吳奕萱、前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，以及前議員陳科名服務處主任翁昭仁，上演5搶4戲碼。第8選區土樹三鶯也出現七搶五，除了4位現任議員外，包括立委吳琪銘的兒子吳昇翰、上一屆的落選頭高乃芸，以及朱誼臻，兩人同爭女性名額。外界推估這兩個選區，可能將透過民調初選。新北市議員（民）翁震州表示「交通是我們新北市人民的痛苦，我們希望要有一個健康的人體，就需要有健康的血管，必須要有通暢的養分運輸，所以必須要有暢通的交通。」新北市議員擬參選人（民）戴翎育表示「這次翎育是以新人來登記參選，也希望大家給翎育一個服務的機會，為我們新北市帶來新的活力。」為期一週的登記領表正式起跑，參選人有的搶頭香登記造勢，有的算時辰，都要拚出好彩頭。

