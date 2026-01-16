民進黨新北黨部青年營聚焦公共議題 蘇巧慧：盼跨世代守護民主 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】為鼓勵青年參與公共事務，民主進步黨新北市黨部自1月14日起一連三天舉辦「2026新北民主培力營」，營隊16日舉辦結業式，立委蘇巧慧表示，她擔任新北黨部主委以來，持續透過舉辦青年營、議題講座等各項活動，讓年輕世代更了解民進黨，這次營隊圓滿成功，她期盼學員們不僅能結交更多志同道合朋友，也可以了解民主得來不易，要維持台灣的自由民主與繁榮，需要靠一代代台灣人的努力。

廣告 廣告

蘇巧慧表示，這三天兩夜她看見大家不僅在議題上有熱烈討論，也逐漸成為志同道合的好友，相信未來在公共領域的事務上，一定還能常常看到彼此。蘇巧慧指出，她接下民進黨新北市黨部主委的職務之後，持續透過舉辦青年營、議題講座等活動，讓年輕世代更了解民進黨，以及台灣社會當初是如何一步一步打破威權，走到現在自由、民主、法治、人權的社會。

蘇巧慧強調，2026年台灣面臨非常嚴峻的挑戰，中國對台灣的文攻武嚇不斷增強，除了中共軍機繞台，還透過各種形式的錯假資訊與滲透，試圖瓦解台灣人民對民主的信心，因此本次青年營隊她特別邀請民進黨副秘書長翁世豪、行政院前政務委員羅秉成、金獎導演羅景壬等人與青年對談，更邀請前行政院院長蘇貞昌擔任「導覽員」，帶領學員前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區參訪，希望讓學員理解，民主得來不易，要維持台灣的自由民主與繁榮，需要靠一代代台灣人的努力。

新北市黨部舉辦「2026新北民主培力營」，16日舉辦結業成果發表，讓各小組針對各自所關心的議題，以舉辦「模擬記者會」的形式呈現，從採訪通知、發言參考資料，甚至是記者會的文宣手板，各小隊無不卯足全力準備。蘇巧慧表示，營隊雖然只有短短兩天半，但知識密度非常高，希望不論學員未來有無投入政治工作，都能從營隊中有所收穫，繼續維持對公共議題的關心與熱情。蘇巧慧補充，每年營隊都是由新北市黨部青年世代黨工共同發想、規劃並執行，希望透過培力營隊讓年輕世代彼此砥礪，激發出更多創意與活力，深化新北的民主實力。