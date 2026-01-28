民進黨新北、台中穩輸？沈政男曝選情1態勢：藍白派誰都能贏蘇巧慧

2026縣市長選戰腳步逼近，各黨派都在布局人選，民進黨在新北、台中已確定由立委蘇巧慧、何欣純出戰，而國民黨則是尚未有定案。對此，精神科醫師沈政男發文分析，從最近的媒體六都市長民調可知，基本上政黨板塊並無太大變動，也就是藍白加起來贏過綠營1、2成，這是2026選舉的基本態勢。沈政男也斷言，這兩縣市的市長選舉，國民黨都會贏過民進黨10%以上，甚至15%以上。​

針對台中市長選戰，沈政男表示，台中市長選舉，今年若由國民黨的江啟臣對上民進黨的何欣純，最新的TVBS民調與美麗島民調都顯示，非常剛好，江啟臣都領先何欣純15個百分點。何欣純的問題在於知名度，不要說不如前幾屆的林佳龍，也不如上一屆的蔡其昌，光是這部分就難以追上江啟臣了，不少台中市民對她根本不熟。以選票結構來看，台中市的藍白板塊大於綠營，2026台中市長選舉，現在就可以確定，江啟臣會贏何欣純15個百分點以上。

新北、台中版圖都是藍白大於綠？ 沈政男：派劉和然、黃國昌都會贏 ​

沈政男提到，剛好TVBS與美麗島最近也做出了2026新北市長民調，而結果跟台中市有些類似。首先是政黨板塊，也是藍白加起來略大於綠營，這是選情基本盤，民進黨的蘇巧慧要翻盤本來就有難度。既然如此，為什麼派劉和然與黃國昌，民調顯示蘇巧慧會贏？這是因為國民黨支持者遇到這樣的選擇就保留答案，不回答了，因為他們知道還有李四川。事實上，藍白派劉和然或黃國昌對決蘇巧慧，也是會贏，因為政黨板塊就是藍白大於綠營，問題是在藍白內部，他們贏不了李四川。



沈政男分析，李四川的選票結構跟江啟臣類似，也就是藍白板塊大於綠營，而中立選民也贏過蘇巧慧，加總起來贏過15個百分點，這是TVBS的數據，但在美麗島，李四川在中立選民部分跟蘇巧慧勢均力敵，使得加總起來贏過蘇巧慧10%左右。主要原因應該是抽樣誤差的關係，整體選情在兩份民調所呈現幾乎是一樣的。所以說，台中市與新北市的2026市長選舉，國民黨都會贏過民進黨10%以上，甚至15%以上。



​上述民調是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，他中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。​



