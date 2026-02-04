即時中心／張英傑報導

民進黨新北市議員初選今（4）日開放領表、登記，想要爭取連任的民進黨年輕議員張維倩、彭一書、翁震州跟新人參選人戴翎育，4人組成「青年會做事連線」，前往新北市黨部領表登記並造勢；他們表示，除了想順利通過黨內初選，期盼未來能貼近民意，把服務做到最好，懇請在地鄉親支持。

由張維倩、彭一書、翁震州、戴翎育4人組成的「青年會做事連線」，穿著白衣牛仔褲，展現活潑運動風格，現身新北市黨部進行初選登記造勢。

張維倩表示，使用喜氣洋洋的春聯「一馬當先」一字排開，既應景又吉利，希望「青年會做事連線」能夠「一馬當先」登記初選再「一鼓作氣」取得好名次，順順利利通過黨內初選。



彭一書表示，4年前就是維倩學姐親自帶著學弟踏入議會，從懵懂新人歷練至今日獨當一面，這次依然由維倩學姐領軍，率隊完成登記造勢，希望藉由一馬當先的氣勢，為選戰開出好彩頭。



接著，彭一書坦言，本次土樹三鶯席次減少一席，戰況勢必更加激烈。首度爭取連任的他，坦言壓力巨大，每一場都是硬仗。但也因為如此，更要團結一致秉持初衷，紮實服務走入基層，希望初選、大選都能獲得選民肯定，繼續為土樹三鶯發聲、替市民把關。



翁震州表示，新莊此次同樣是需要初選的選區，而自己也是首度爭取連任，從菜鳥議員拚晉級，壓力不小。他希望，透過「青年會做事連線」串連夥伴、團結作戰，彼此在政策與選區議題上加強跨區合作與討論，將平時累積的努力與服務成果，順利轉化為初選民調的實質支持。



戴翎育表示，相較學姊、學長爭取連任，自己是首度參選的「新生」，笑稱要跟隨優秀前輩的腳步進入議會，為鄉親服務。這幾年在跑基層中，深刻感受到五泰林市民對交通建設與生活品質提升的期待，也更堅定投入公共事務的決心。未來將持續貼近民意、深耕選區，把服務做到最好，懇請五泰林鄉親給予支持，讓他有機會為新北帶來更多正向改變。

原文出處：快新聞／民進黨新北4選將結盟了！3位現任議員帶領新人衝 選戰願景曝光

