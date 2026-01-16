民進黨新星！30歲黃柏瑜宣布參選彰化市長：承擔大局

黃柏瑜宣布將角逐彰化市長。（圖／翻攝自黃柏瑜臉書）





民進黨彰化縣黨部本週受理2026年地方公職人員選舉登記，其中彰化市長一度出現無人登記情況，30歲的民進黨彰化縣議員黃柏瑜，今（16）日下午現身縣黨部，完成參選登記。

黃柏瑜曾旅居海外求學，返台後投入公共事務，並在林世賢延攬之下進入市公所歷練，2022年首度參選即當選彰化第一選區縣議員，此次在多名議員陪同下完成市長登記，被視為民進黨在彰化市的重要新生代布局。

黃柏瑜也同步透過臉書發文，正式對外宣布參選決定，他提到，自己出生、成長於彰化，繞了一圈回到故鄉，成為父親後，更希望為下一代打造更好的生活環境。他直言，「彰化不是沒有故事，只是還沒被好好說出來」，因此願意承擔責任，延續這座城市尚未說完的篇章。

黃柏瑜在貼文中勾勒未來願景，強調面對全球化、人口都會化與高齡化趨勢，彰化必須走出屬於這個世代的城市特色，朝「宜居、先進、漂亮」的新城市邁進。他提出透過都市更新、發展觀光與國際行銷，讓孩子能安心成長、長輩願意走出家門重新認識城市，並表示願意帶領彰化迎向「世界級翻轉」，為地方未來爭取更多可能性。

