民進黨新生代國家戰略人才培力營 即日起開放報名

（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨今天舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，宣布營隊即日起至12月14日正式開始招生，邀請對國家安全與戰略議題有興趣的青年報名參加。

民進黨秘書長徐國勇、國策研究院顧問董立文、中國事務部主任吳峻鋕、「爸媽叫我不要談政治」共同主持人馮艾立、民進黨發言人吳崢出席記者會。

徐國勇表示，「年輕政治人才培養」是民進黨非常重要課題，這個培力營也是為了讓年輕人能更愛台灣，與這片土地進行更深刻的連結，讓國家民主與自由的守護可以「一棒接一棒」傳承下去。

徐國勇強調，中國事務部持續舉辦的「新生代國家戰略人才培力營」活動，就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢，認識到台灣在印太區域中具有不可磨滅的地位、在「第一島鏈」占據最重要的中心。同時，面對中國這個唯一想要侵略台灣的國家，年輕人也必須加強對其認識，才能更好地守護台灣。

吳峻鋕說明，營隊預計在明年1月8日至11日在台北舉行，目標招收24位學員；總計4天3夜的專題課程和分組討論。設計「政府治理的電腦模擬」與「政經情勢的情境模擬」等課程，透過分組方式模擬國安或政府團隊，面對台灣可能面臨的情景與威脅，在有限時間內集合團隊之力，做出最能守護台灣安全與利益的反應和決定。

吳峻鋕指出，招收對象包括已經從事政治工作一段時間的青年幕僚，或是對國家戰略有興趣投入的學生或社會青年。藉由實戰模擬體驗決策過程，強化系統思考、戰略協調與團隊溝通能力，為未來國家戰略人才奠定基礎。

馮艾立分享過去自己也曾參與中國事務部營隊的經驗，他說，營隊活動安排讓年輕學員們面對台灣實際可能面臨的國安情境、理解各種中共會對台灣採取的統戰滲透、法律戰、心理戰、輿論戰等各種手段，並需要在有限時間內進行必要回應；這讓年輕人參與國安決策「不只是口號，而是實際進入體會決策情境」。

董立文提到，最近「日本有事，台灣有事」的說法之所以引起中國的激烈反應，正是因為日本的說法嚴重衝擊到中國在國際上的「一中原則」部署。而總統賴清德此時提出「國安行動方案」，不僅是與國際民主社會主流趨勢結合，更是「抓準時機」出手，反制中國在國際上的步步進逼與單方改變現狀作為。

董立文強調，預計2026年的國際與兩岸情勢會更複雜多變，而黨部舉辦這樣營隊可謂「正逢其時」，相信將具有特別重要的意義，對守護「和平繁榮，民主永續」的共同目標。（編輯：張若瑤）1141201