民進黨新竹市長人選難產！陳建名無意願 小雞焦慮盼快提名

民進黨2026新竹市長人選難產，基層焦慮。



新竹市長高虹安貪污案二審宣判逆轉，強勢回鍋市府，白營士氣大振。國民黨已啟動禮讓新竹市的程序，藍白合作幾乎已確定由高虹安拚連任，民進黨2026新竹市長人選卻難產，還要面對時代力量佈局，讓基層相當焦慮。據了解，先前被點名的新竹市議員陳建名已婉拒，使進度回到原點，知情人士透露「目前有鎖定特定人選」。地方小雞焦慮，面對藍白合局面，希望趕快有母雞帶領拚選戰。

對於民進黨新竹市長人選，陳建名日前被點名，據了解，陳建名不僅為柯建銘、前新竹市長林智堅都可接受的對象，也擔任黨部主委，相比其他議員，全區都有熟悉度，但陳建名沒有意願，已經婉拒，新竹佈局回到原點。

現年40歲的陳建名是清華大學計量財金系畢業，曾擔任立法院民進黨團總召柯建銘服務處助理、前新竹市長林智堅秘書，2018年首次參選新竹市議員就以第一高票當選，2020年擔任民進黨新竹市黨部主委，2022年再以該選區第一高票成功連任。

知情人士還原，總統賴清德上次來新竹便當會時，所有「新竹隊」都在，賴離開後內部有舉行短暫會議，經過柯建銘徵詢一輪後，大家推薦陳建名，陳當下表示沒有思考過此問題，回去思考之後再做決定，後來陳表明沒有意願，但現在都翻篇了，「目前有鎖定特定人選」，在地、非典型的都有考量，人選在徵詢中。

一名在地議員說，現階段黨團總召陳建名、主委施乃如以及陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔、僑委會副委員長李妍慧都是優秀人才，地方經營有成，皆是最好的強棒。

地方人士說，施乃如就是議會的漂亮寶貝，選舉看板一掛上去，風靡多少竹科的科技男，每次在南區都第一高票，除了亮麗的外表、問政也很紮實，施也是老柯、林智堅可以接受的人選，還有家族的淵源，當然是一張好牌。

另名地方人士則認為，若空降地方也是會有意見，市長人選必須要有一定知名度，地方議員跑自己選區，沒有全區經營，若要從議員中找選將，目前來看稍有困難，目前仍以林志潔呼聲最高。不過也有一派聲音認為林志潔更適合攻立委。

目前藍白態勢明朗，地方基層也盼盡快找到母雞一起拚選戰，在農曆年前順利完成。

