民進黨新竹縣長提名出爐 鄭朝方回應了
即時中心／廖予瑄報導
民進黨持續布局年底九合一地方大選，其中，新竹縣長提名幾經波折，今（9）日終於傳出將確定徵召竹北市長鄭朝方參選。對此，鄭朝方本人也在稍早回應，「謝謝各界朋友的關心，我會持續做好自己的工作」，他並表示，明（10）日「不會在新竹」做正式的說明。
面對外界關切，鄭朝方稍早低調回應表示，「謝謝各界朋友的關心」，自己將持續做好市政工作，「也感謝大家一直以來的支持與鼓勵。」
此外，鄭朝方也特別強調，明日作出相關說明的地點，將不會選在新竹，「謝謝大家」。
鄭朝方表示，「謝謝各界朋友的關心」。（圖／民視新聞翻攝）
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