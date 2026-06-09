民進黨新竹縣長提名拍板！ 明徵召鄭朝方參選
民進黨新竹縣長提名陷入僵局已久，終於拍板由竹北市長鄭朝方出戰。據了解，明（10）日上午民進黨選對會將正式通過徵召鄭朝方參選，下午則由黨主席賴清德親自主持提名記者會，為鄭朝方披上參選彩帶。
鄭朝方正式投入2026選戰後，將對決國民黨提名的徐欣瑩。
責任編輯／蔡尚晉
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民進黨明拍板公布鄭朝方選新竹縣長 鄭幕僚：本人「沒有要回應」
民進黨新竹縣長提名作業一波多折，據傳明天將拍板宣布由竹北市長鄭朝方上陣，還將由兼任黨主席的總統賴清德親自主持提名記者會，並替鄭朝方披上競選彩帶。對此，鄭朝方今天下午形同失聯般，不接電話，也沒有閱讀記者的查證訊息。只是稍後由幕僚表示，他一直在會議當中，對明天記者會等相關事情「沒有要回應」。
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綠營拍板鄭朝方戰新竹縣長！媒體人喊看不懂：放棄竹北去選必敗的
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快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(6/10)被問到藍營議員江怡臻宣布不參選議員連任一事，她說，每個人、每個陣營都有自...
殷瑋代答嗆議員影片瘋傳！沈伯洋批拿擋箭牌
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邱建富遞退民進黨申請書 宣布以無黨籍參選彰化縣長
前彰化市長邱建富今天（9日）上午赴民主進步黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，宣布將以無黨籍參選彰化縣長。針對邱建富遞交退黨申請書，民進黨彰化縣長參選人陳素月不予回應，僅表示會持續努力爭取縣民支持。國民黨彰化縣長參選人魏平政告訴中央社記者，尊重每人參政權，他會全力以赴讓縣民認同，打贏選戰。
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經歷多番波折，民進黨新竹縣長參選人終於定案。民進黨預計於10日上午徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，媒體人王瑞德表示，看不懂這個布局，放棄能連任成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，莫名其妙。新竹縣長期被視為民進黨的艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若國民黨出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉當地的潛力，因此採取「等一個人」的策......
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2026年地方公職人員選舉腳步漸近，台東市長選戰布局也正式進入藍綠對決階段。國民黨台東縣黨部今天已公布提名現任市長陳銘風競選連任，面對藍營實力堅強、基層實力雄厚的高牆，民進黨台東縣黨部徵召縣黨部執行長翁聖惠參選，她未曾參選舉，但有辣媽戰鬥力，勇於披上綠袍，盼為民進黨奪回失去20年的東市政權。
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國民黨彰化市長選舉遭逢縣議員温芝樺、彰化市民代表會主席陳文賓兩強爭霸，日前黨內協調未果，今日進行二次協調，陳表態希望黨進行徵召或開放，溫主張初選民調，兩人會前都強調參選到底，協調再次無果，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，雙方無共識，提名小組將在3天內提出雙方較能接受的提名方式，供2人參考。
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中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
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2026地方首長選戰，各黨派縣市長參選人都已陸續底定，不少民調機構也紛紛釋出最新調查結果。新北市議會國民黨團8日公布委託TVBS所做的最新民調顯示，國民黨參選人李四川支持度39.2％，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0％。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，若拿TVBS今年1月新北民調來比對，短短5個月不到，蘇巧慧從落後15個百分點，追到落後6.2個百分點，顯......
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
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中興醫院正對面！鄭州路人行道塌陷 整座變電箱被天坑吞沒
台北市大同區驚見天坑，10日上午10時41分，鄭州路145號人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。