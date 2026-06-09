民進黨新竹縣長提名拍板！ 明徵召鄭朝方參選

經歷多番波折，民進黨新竹縣長參選人終於定案。民進黨預計於10日上午徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，媒體人王瑞德表示，看不懂這個布局，放棄能連任成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，莫名其妙。新竹縣長期被視為民進黨的艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若國民黨出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉當地的潛力，因此採取「等一個人」的策......

風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 5 則留言