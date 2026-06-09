民進黨明拍板公布鄭朝方選新竹縣長 鄭幕僚：本人「沒有要回應」

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民進黨竹北市長鄭朝方外傳明天確定將宣布參選新竹縣長，他本人今晚透過幕僚表示對此「沒有要回應」。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長提名作業一波多折，據傳明天將拍板宣布由竹北市長鄭朝方上陣，還將由兼任黨主席的總統賴清德親自主持提名記者會，並替鄭朝方披上競選彩帶。對此，鄭朝方今天下午形同失聯般，不接電話，也沒有閱讀記者的查證訊息。只是稍後由幕僚表示，他一直在會議當中，對明天記者會等相關事情「沒有要回應」。

據親近鄭朝方的人士透露，面對到底選新竹縣長？還是爭取連任竹北市長？一路走來，他其實也很天人交戰，結果時間久了，反而被有些人解讀為他扭捏作態。

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鄭朝方是個理想主義型的人，讓他天人交戰的理由，基於從政本心，他一心只想做好眼前的治理工作，兌現他當年開出的政治承諾，也就是翻轉竹北、帶領新竹縣走出政治的新方向。如今他正在繳交成績單中，他很自豪逐一兌現，也因此每天在政務、工地之間奔走。

所以他傷透了腦筋誰來接棒？才能讓他安心把自己養了快4年的亮麗城市交託。以致他每次被追問選縣長、還是選市長時，再三強調這2個職務必須要連動考量。

另方面，鄭朝方也是尊重民主政黨政治的人，基於民進黨員的身分，儘管他有前述捨不下竹北市的心思，卻也不得不遵守整個政黨的考量和布局。

此外，鄭朝方傲嬌的一面，在他交出亮麗的治理成績後更是充滿自信，他私心認為不管是爭取連任，或轉換跑道問鼎縣長，他都足堪獲得民進黨徵召的禮遇。所以在主、客觀條件糾結下，他才會始終無法明確表態自己到底要選擇哪一條賽道。

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