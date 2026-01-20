即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會布局2026年選舉，其中在嘉義縣、台南市及高雄市地方首長採取黨內初選，歷經黨內競逐後，確定由立委蔡易餘參選嘉義縣長、立委陳亭妃角逐台南市長，至於立委賴瑞隆則出戰高雄市長。稍早獲得消息，民進黨今（20）日公布在召開中執會後，就會召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，除3位參選人會登場外，現任嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁也會出席。

民進黨嘉義縣、台南市、高雄市初選上週宣布落幕，經過民調的廝殺，分別是蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆出線角逐地方諸侯，同時黨內也展現團結氣氛，將迎戰國民黨或民眾黨推派的候選人。

同時，民進黨19日已召開選對會確定3人的參選名單後，將提報給明日的中執會後正式通過，並預計下午3時召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，現場不僅會由身兼總統的黨主席賴清德到場，為3名參選人繫競選背帶外，3縣市的現任首長翁章梁、黃偉哲、陳其邁皆會出席。

原文出處：快新聞／民進黨明提名3縣市長參選人！陳其邁等現任3首長將到場

