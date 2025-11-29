民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光

即時中心／高睿鴻報導

明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。

日前已經表態，將投入中山大同區議員選戰的政治素人賴俊翰，受訪時大方回應說：「世堅委員本來就是我的母雞啦！就是他來找我，希望我能承接這個任務；我也曾經當過他的中山服務處主任，所以無論如何，世堅委員就是我的母雞，尤其是議員選戰期間」。

但另一方面，由於王世堅早已聲明，無意角逐台北市長；而民進黨方面，也遲遲尚未底定台北市長人選，因此賴俊翰也被問，是否會擔心沒有「真正的母雞」強勢帶領？對此，他則回應說，所有議員參選人確實都還在觀望，目前只能希望黨會推出最好的人選，「我們也會配合黨一起支持」。

民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）

此外，目前也傳出，中山大同區競爭激烈，藍綠可能至少有5個新人，考慮投入選戰。賴俊翰則說明，會先想辦法贏得黨內初選，明（2026）年3月左右就會比市話民調；此外，他也認為自己並非沒有優勢。賴指出，受惠於王世堅的幫忙，自己的知名度有慢慢被拉上來；此外，他也是一步一腳印慢慢走、已逐漸建立基層對他的信任。

賴俊翰進一步提到，自己的母親也曾當過6屆、共24年的大同區里長，所以自己與地方相當熟悉；加上他也都在中山大同區活動，無論是求學、生活、就業，都在這裡。「所以在地方上，我有很多鄉親、好友來支持，都還蠻熟悉的」，他說。

而雖然賴也坦承，競爭確實頗激烈，想成功也不是一件容易的事，但還是會想辦法做好該做的事，尤其應該將服務做好、爭取選民認同。

