民進黨暫緩提名彰化縣長 邱建富：這一棒已經準備好接下

邱建富強調，「為了彰化，我不會停下來。」 圖：邱建富競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨中央決定暫緩宣布彰化縣長提名人選，已揚言不排除退黨參選的前彰化市長邱建表示，尊重黨中央的程序與決定，這段期間他與團隊不會停下腳步，將持續走入基層、傾聽民意，並進一步把政策內容準備得更紮實，為彰化未來發展做好萬全準備。

在民進黨中央對四位擬參選人公布簡易版的民調數字後，邱建富一再對這份民調提出質疑，包括他當天未馬上提出異議，是因為當天僅被通知到場「看成績」，並未提供完整資料供即時檢視，若對結果有疑問，依法仍須蒐集具體事證後，才能依程序提出複查，並非外界所指的「事後才反應」。

廣告 廣告

邱建富表示，民調公布當下，現場僅提供一張列有 4 人支持度數字的紙本資料，並未提供完整的調查報告書，也非在全體見證下彌封開啟、逐項計算的程序，自然難以在第一時間判斷數據是否合理。「覺得怪怪的，也不能憑感覺就喊話，必須先查證，這是對制度、對黨負責。」

他指出，隨後透過地方人士協助，交叉比對各陣營封關前自行掌握的民調資料，結果顯示多數數據趨勢彼此相近，排名長期呈現膠著狀態，然而在黨中央最終公布的結果中，卻出現「原本長期位居第四的人，竟在短時間內一夜之間躍升為第一名」的情況，與先前趨勢明顯不符，這才引發地方基層與選務圈的高度質疑。

邱建富進一步指出，讓地方更加困惑的是，民調結果尚未正式對外公告前，相關陣營的人士卻在公告當天上午，就已在多個群組中提前散布「已經勝出」的訊息，「這些細節一再堆疊，難免讓人覺得整個過程越來越不尋常」。

針對黨部呼籲團結，邱建富表示，團結始終是民進黨最重要的價值，但團結必須建立在讓人信服的制度與過程之上，而不是以團結之名要求所有人噤聲。他也指出，若最後民調對比的對象是否實際參選仍存在變數，那選對會在設計類初選比較架構時，其邏輯與依據，也自然會再次引發質疑討論。

邱建富今天也呼籲黨中央，能夠儘快提出完整、可供檢視的民調報告資料，讓整個過程更加透明，結果也更能反映真實民意。「為了彰化，我不會停下來，」邱建富最後表示，「這一棒，我已經準備好接下來。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北屯議員藍白合不了？江啟臣幕僚暗諷盧秀燕前發言人「不接地氣」

民進黨的形象民調：反共及台獨、但不清廉也不具最有執政能力