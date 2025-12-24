民進黨暫緩3縣市長提名是因彰化？ 地方轟：邱建富跋輸筊還翻桌 23

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨原定今（24）日在中執會後召開記者會，宣布基隆市、彰化縣及雲林縣3位縣市長被提名人，22日黨中央突然通知取消記者會，理由是台北市發生隨機殺人事件、氛圍不宜，因此延後辦理提名；但外界質疑，是因爭取彰化縣長提名的前彰化市長邱建富，屢屢質疑民調結果且不排除脫黨參選導致。對此，有地方人士炮轟，邱建富跋輸筊還翻桌。

「我有決心，也有信心，在關鍵時刻接下這一棒。」邱建富說明，彰化縣長王惠美在縣政週年記者會上，提到「捷運動工」的願景，這正是他早在之前就一再提出、也持續主張的重要方向。他認為，城市的進步，從來不是一次完成的工程，而是一棒接一棒、持續往前走的累積。

廣告 廣告

針對黨中央暫緩提名記者會的決定，邱建富說「予以尊重」，接下來他會持續走進基層、傾聽民意，把政策準備得更周全，為彰化的未來做好準備。同時，他也期盼黨中央能夠盡快提出完整、可供檢視的民調報告資料，讓整個過程更透明，也更能回應民意期待，為了彰化，他不會停下腳步、這一棒，他已經準備好接下來。

地方人士認為，黨部暫緩提名，不應成為邱建富的藉口，且陳素月陣營在民調公開後，也對邱建富團隊釋出合作善意。他說明，當初認為綜合評估不公平的是邱、提出民調初選的也是邱，結果「跋輸筊還翻桌」。

地方人士表示，民進黨多年栽培邱建富，邱建富也立下不少汗馬功勞，但這次甚至講出要脫黨參選，讓不少支持者很反感。他更直言，若邱要做「背骨仔」，黨中央也會依規處理。

照片來源：取自邱建富臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

內政部今起發放台中彰化屏東小橘書 陳素月提供助印本免費索取

爭取兒童常規疫苗處置費調升每劑200元 黃秀芳：守住台灣免疫防線

【文章轉載請註明出處】