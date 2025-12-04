民進黨曝年改民調！白營支持者數據超驚人

▲民進黨公布年改民調，有49%民眾支持繼續推動年金改革。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨力推反年改法案，退撫基金恐面臨破產危機。對此，民進黨今（4）日公布民調顯示，有49%民眾支持繼續推動年金改革，僅27%贊成停止改革，細看民調分析，在民眾黨支持者中，有52.7%支持繼續。民進黨政策會執行長吳思瑤則呼籲，全民應向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關，民進黨團也將全力應戰。

政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今召開「公教年金改革議題民調」記者會，公布相關民調。民調詢問，「請問您認為公教年金改革應該繼續還是停止？」結果顯示，有49%民眾支持繼續、 27.1%支持停止、23.9％無意見；其中，民進黨支持者有68.5%支持繼續年改、18.5%停止；國民黨支持者有31.2%支持繼續、48.1%停止；民眾黨支持者中有52.7%支持繼續，26.6%停止。

吳崢表示，國民黨力推反年改法案，民進黨公布最新年金改革民調，顯示多項指標均反映社會主流民意支持改革不中斷，依民調結果，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅27%贊成停止改革；一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達76.2%的民眾認為不合理，僅11.9% 認為合理，顯示社會多數反對全民買單。

吳崢指出，民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9%民眾認為不合理；進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者有68.5%支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有31.2%支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有52.7%支持持續年改，僅26.6%反對；依年齡屬性部分，30至39歲，有54.3%支持持續改革，40至49歲則有57.7%支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。



吳思瑤指出，2017年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。她說，藍白委員以「提前四年破產又不是四十年」、「吃五顆蛋變三顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

民調顯示，各政黨支持者，分別有七至八成民眾不接受「破產全民買單」，顯示各政黨支持者皆認為制度不公；公教平均月退5至7萬遠高於勞保、老農、國保年金，引發剝奪感，而國家撥補公保人均更為勞保20倍，是嚴重不公平。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產，呼籲全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關，民進黨團也將全力應戰。

民調來源是民進黨民調中心，調查日期為2025年11月17日至19日，共完成1064份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3%。訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照內政部2025年1月份的人口統計資料，以年齡、性別、戶籍進行加權。

▲民進黨公布年改民調，有49%民眾支持繼續推動年金改革。（圖／民進黨提供）

