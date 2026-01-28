民進黨曾倡政務人員法制化 黃國昌批：掌權後完全不想受規範

民眾黨立委黃國昌今（28）日針對監察院長陳菊請假爭議提出質詢，批評現行政務人員缺乏法制化規範，導致五院院長即使請假超過一年也完全合法，痛批這是「落後的法治狀態」。

黃國昌指出，民進黨過去曾高聲倡議政務人員應法制化，如今掌握權力後卻完全不想受規範，甚至連主管機關究竟是行政院還是考試院都喬不定，藉此阻礙立法。他直言，在立法院待久了就知道，反對法案從來不會直接說反對，只要找幾個細節說「還要再討論、再研議」，就能永無止境拖延下去。

針對陳菊請假一事，黃國昌詳細計算指出，陳菊自2024年12月底開始請假，依現行公務人員請假規則，2025年250個工作日中可請28天病假、7天事假、30天休假，共65天；請完後再請延長病假，兩年內合併不得超過一年。換算下來，陳菊延長病假根本不用請滿，任期就届滿了。

「一個監察院長可以從請假一路請到任期届滿，在我國現行法制下竟然是合法的！」黃國昌質疑，監察院長的「長官」究竟是誰？是賴清德總統嗎？還是因為院長位高權重，下面公務員看了搖頭也無可奈何？他更批評監察院對此問題的函覆完全迴避具體日期，只用抽象文字遮掩殘酷事實。

黃國昌強調，早在2012年考試院與行政院就曾提出政務人員法草案，明訂「因健康或其他原因難以執行職權者」應予更換，呼籲盡速完成立法，讓有能力的人來履行職務。

