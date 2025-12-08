政治中心／綜合報導

民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，基隆由誰挑戰外界也關注！民進黨秘書長徐國勇出席基隆地方活動，透露人選找到了！公布時程可能落在12月底或1月初由黨主席賴清德親自來宣布，地方上目前呼聲最高的就是基隆市議長童子瑋，不過他始終沒對外鬆口。

現身三軍總醫院基隆正榮院區，民進黨秘書長徐國勇出席獅子會捐贈活動，不過外界關注民進黨2026縣市長選戰，基隆派誰戰？他透露人選找到了！

民進黨秘書長徐國勇：「「在徵召中但我們已經有人選，而且是非常棒的人選，可能會在十二月底或一月初，由總統親自召開記者會，來向全國民眾們來宣佈。」

廣告 廣告

人選在選對會通過，再經中執會底定，將由主席賴清德親自公布，不過究竟是誰？地方盛傳這個人呼聲最高。

民進黨最快月底賴清徳公布 傳「他」參選基隆市長呼聲高

民進黨內誰角逐基隆市長，議長童子瑋呼聲最高。（圖／民視新聞）

臉書時常PO文，分享幫選民爭取到哪些福利，基隆市議長童子瑋主持議事外，也深耕地方，日前爆發自來水油汙事件，他頻頻發聲更新進度、協助受災戶，市長選戰過去常被點名，童子瑋始終低調沒鬆口。





基隆市議長童子瑋（10.7）：「市長也不是我們，我們唯一的一席立委也不是我們，所以我們是艱困選區，(上次是沒有鬆口這次會開口)，我想選對會它基本上一定會找出，在每個縣市最適當的人選，那因為我是現任議長，我不會適合去表態，或是做什麼樣的一個討論。

民進黨最快月底賴清徳公布 傳「他」參選基隆市長呼聲高

過去童子瑋被看好選基隆，不過他始終低調沒鬆口。（圖／民視新聞）

過去童子瑋也坦言，基隆選民結構藍大於綠、是艱困選區，不過他議長身分注重"人和"，又有扎實地方基礎，各界看好，但最終人選就等賴主席親自揭曉。





原文出處：民進黨最快月底賴清徳公布 傳「他」參選基隆市長呼聲高

更多民視新聞報導

大姑劉向婕涉詐今交保！姑丈杜秉澄卡關 徐巧芯喊挺「鞭刑」詐欺犯

2026宜蘭三腳督？陳柏惟批民眾黨「這件事」

國民黨急駁「鄭習會」傳聞 吳思瑤酸：澄清蒼白無力

