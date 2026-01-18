民進黨會分裂？羅旺哲分析南二都選情 示警在野黨：要提高警覺

備戰2026選舉，民進黨上週進行高雄、台南、嘉義縣長初選民調，高雄由立委賴瑞隆勝出、嘉義由立委蔡易餘出線，至於台南則為立委陳亭妃出線。媒體人羅旺哲認為，在野黨得提高警覺，綠營恐將要團結在一起，因賴清德南二都丟不得。

羅旺哲昨（17）日在政論節目《新聞大白話》中指出，在野黨要提高警覺了，因為他認為無論選舉當中有任何分裂、歧見，綠營恐將團結在一起；羅強調，民進黨真的會分裂嗎？還是有其難度在，即便台南會因為英系看不爽、賴系看不爽而因此分裂？

廣告 廣告

羅旺哲認為，高雄、台南是賴清德的本命區，若南二都在2026選舉中丟掉，賴勢必會被黨內逼宮，屆時賴2028要怎麼選？羅強調在2018年時，蔡英文丟掉高雄，賴清德隔年就挑戰賴，對於賴來說，這局都不能丟。

隨著高雄、台南初選結果出爐，羅旺哲說或許還是會有些人有情緒，但在野黨仍不能大意，面對2026很有可能團結的民進黨，不能掉以輕心，即便民調都領先，結果也很難講；羅強調，去年大罷免時，英系沒有回歸，如今若英系回歸，國民黨在2026選舉要提高警覺。

民進黨嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選上周落幕，預計21日召開中執會通過並公告名單，當日身兼黨主席賴清德總統將為勝出的蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆披綵帶，更邀請現任縣市長翁章梁、黃偉哲、陳其邁出席，象徵交棒延續執政。

【看原文連結】