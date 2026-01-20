民進黨會輸掉高雄？羅旺哲揭賴瑞隆臉書留言...有危機

2026高雄市長選舉，最新民調顯示，藍委柯志恩以44.0％支持度領先綠委賴瑞隆的37.7％，差距達6.3％。媒體人羅旺哲認為，若柯勤走原縣區，民調將會拉更開；羅也提及賴臉書發文未見高雄市議員留言，這將是賴的難題，即便剛過初選，情緒還在，但若與市議員不親密，屆時市議員的樁腳是否挺賴，也成一大問題。

羅旺哲昨（19）日在政論節目《57爆新聞》中指出，上述民調對柯志恩而言，有打強心針的效果，因柯志恩到高雄選是俠女闖天關，上次關主是陳其邁，這次是賴瑞隆，這次確實比較有機會。

羅旺哲認為，國民黨要翻轉高雄，機率比台南高很多，因高雄在2018年就靠著韓國瑜而翻轉過，因此，柯接下來要勤走原縣區，因為南二都的選民要看的是政治人物有沒有在現場，要看到的是感情，如今柯只要能持續勤走原縣區，民調可能會拉開差距。

另外，羅旺哲發現，日前賴瑞隆在臉書PO出與陳其邁的合照，雖有7千多人按讚，且是近期最多讚的一篇文章，但留言區卻未見高雄市議員，都是民眾留言居多，「藍勾勾不見了」；羅認為，近日雖因初選剛結束，有些人情緒還在，不方便表態，但這將是賴的難題，因其若與高雄市議員沒有那麼親密，大選會否會有市議員的樁腳力挺，將是一大問題。

上述調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1,078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

