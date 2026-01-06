民進黨有望靠鄭朝方翻盤竹縣？沈政男也直言「很有前途」：但恐是叫好不叫座

《美麗島電子報》今（5）日公布2026新竹縣長民調，結果顯示，若民進黨派出竹北市長鄭朝方競選，則以35.1%支持度，小幅落後國民黨立委徐欣瑩37.2%；鄭朝方若對上國民黨現任副縣長陳見賢，則以38.3%領先陳的33.3%。對此，精神科醫師沈政男直言，鄭朝方很有前途，但只要國民黨不發生一狀況，2026尚不足以翻新竹縣的盤。

沈政男在臉書發文表示，今早看了鄭朝方履歷，才發現原來是一位才華洋溢的文青，今年45歲，會寫歌、彈琴，歌聲也很好，對表演很有興趣，然後竟然是新竹縣長鄭永金的公子！鄭永金原來是國民黨，後來脫黨，或許影響了鄭朝方，讓他認同民進黨，非常有意思。

​沈政男提到，最新美麗島民調指出，鄭朝方僅略輸給徐欣瑩2、3個百分點，顯然實力強勁，很有希望為民進黨搶下這一席，帶起民進黨2026縣市長版圖翻盤契機。美麗島民調公布的格式最完整，足為所有媒體民調表率，事實上選罷法也應該把民調公布的格式做一個規定，遠比什麼選前十天不能講述民調重要一百倍。

​沈政男說，從這份最新民調看得出來，雖然鄭朝方落後徐欣瑩不多，甚至在誤差範圍，但新竹縣的政黨支持度有很大的藍綠落差，其中國民黨為35.4%、民進黨為18.5%、而民眾黨為10.7%，「因此，在這麼懸殊的藍白與綠營版圖比例之下，鄭朝方選2026，恐怕是叫好不叫座」，現在雖然民調氣勢不弱，真正開票出來，尚不足以造成新竹縣長寶座翻盤。

​沈政男表示，政黨版圖如此，鄭朝方還能在民調上跟國民黨可能候選人拉鋸，主要原因是國民黨支持者有一部分回答支持鄭朝方，而民眾黨支持者將近一半表達會投給他，問題是，這恐怕是因為國民黨候選人還沒整合，有人支持徐欣瑩，有人支持別的候選人，比如陳見賢，於是回答民調的時候還不篤定。

​沈政男認為，到了選前正式對決，支持者大部分就會歸隊，到時候票開出來，就不會是這麼小的差距，尤其民眾黨支持者有藍白合大前提，支持國民黨候選人比例應該會更高。

​沈政男提到，還有一個變數就是國民黨能否整合，先前好幾次選舉因為沒有整合，導致國民黨戰況膠著、甚至輸掉，而且竟然都跟鄭朝方有關。例如2022竹北市長選舉，鄭朝方因一位無黨籍候選人瓜分國民黨林為洲的選票，因此以4成比例當選；2018年鄭朝方就選過新竹縣長，當時有徐欣瑩，最後楊文科險勝；2020年鄭朝方選第二選區立委，當時有民眾黨候選人，最後林思銘險勝。

沈政男表示，鄭朝方在30多歲就選過了新竹縣長，顯然家學淵源是一個助力，但也代表他在新竹縣已經不是新人，爆發力已經檢驗過了。「年輕、清新，實力還不錯，很有前途，但要翻轉藍綠版圖，還不是時候。只要國民黨2026在新竹縣長沒有發生三腳督狀況，鄭朝方要做縣長還得再等一下。」

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月30至2026年1月2日，調查範圍新竹縣，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



