民進黨未改國號 賴清德：「中華民國」寫在憲法裡、有助團結台灣社會

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮（圖／總統府提供）

總統賴清德今（6）日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時提到，雷震先生將成立反對黨視為「救國圖存」最重要的事，而傅正與台灣民主運動前輩組黨，完成雷震的遺願。雷震希望將國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這麼做，「民進黨是認為，留著這個名字，有助於團結台灣社會，因為這個名字是寫在憲法裡面。」且1999年的「台灣前途決議文」也指出，台灣已經是一個主權獨立國家，沒有必要另行宣布台灣獨立，目的也是要團結台灣社會。

賴清德表示，雷震、殷海光與傅正三位先生，是台灣社會廣為推崇，象徵台灣早期民主運動的代表性人物。三位先生皆出生、成長於中國，都因愛國意志先後加入國民黨抗日，並從事反共工作，後來在台灣相逢、相識、相知，為了理想奮鬥。其中，雷震創辦《自由中國》雜誌，在台灣推廣民主、自由與法治，同時高舉民主反共大旗，在《自由中國》發行期間，雷震也刊登了一系列以「今日問題」為題的社論，第一篇就是由殷海光執筆表述對「反攻大陸」的質疑。

賴清德指出，雷震也與台灣民主運動人士郭雨新、高玉樹、李萬居等人共同連署，要求蔣介石不應三連任。後來發現，他所加入的國民黨來台後貪腐不改、吏治敗壞，認為如果台灣或中華民國要繼續得到人民支持，最重要的是成立一個反對黨，將成立反對黨視為「救國圖存」最重要的一件事，也因此獲罪入獄，傅正先生亦然。

賴清德進一步提到，傅正在1986年9月28日戒嚴時代，在圓山大飯店和當時台灣社會的有志之士共同成立民主進步黨，「也就是說，雷震的遺願，由傅正與台灣的後起之秀、勇敢的民主運動人士共同完成。」

賴清德表示，民進黨創立之後，在1999年針對國家主權通過了「台灣前途決議文」，內容是台灣已經是個主權獨立國家，根據憲法名字叫中華民國，主權和中華人共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人共同決定。

賴清德提到，傅正與台灣民主運動前輩組黨，完成雷震的遺願，而雷震希望將國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這麼做，「民進黨是認為，留著這個名字，有助於團結台灣社會，因為這個名字是寫在憲法裡面。」而且「台灣前途決議文」特別指出，台灣已經是一個主權獨立國家，也就是沒有必要另行宣布台灣獨立，目的也是要團結台灣社會，但當中的理念是與雷震一致的。

賴清德強調，去年他當選總統時，美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，國際社會、媒體在報導時提到我們時也是稱「台灣」；邦交國或我們自己、國際友人有時也會稱呼我們「中華民國台灣」。但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人民。

賴清德接續指出，民進黨在2004年又通過「族群多元國家一體決議文」，台灣本身就是一個多元族群的社會，不管先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，大家應該要團結合作，無論是台灣認同或中華民國認同，都應該彼此尊重。

