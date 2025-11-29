民進黨核電大轉彎？ 羅智強呼籲：盡速重啟勿以拖待變

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠再運轉計畫預計2026年3月送交核安會審查，核三廠自主安全檢查最快需1.5年，2027年或許有望重啟核電。國民黨立院黨團書記長羅智強今（29）日呼籲民進黨政府，在確保安全前提下儘速重啟核電，若以拖待變將成為國家發展的罪人。

行政院長卓榮泰28日在立法院會備詢時曾表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來規畫」。羅智強對此回應，在確保安全的前提下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解，若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，也是通膨居高不下的幫凶。

羅智強批評，民進黨政府為騙選票死抱非核神主牌，激進式推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。他要求民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞。

羅智強今天出席台北市建安國小70週年校慶，他表示，「早知如此，何必當初」，民進黨真的需要向全台灣的國人鄭重道歉，也要跟國民黨鄭重道歉。他指出，國民黨10年前就告訴民進黨不要亂搞所謂非核家園，全世界趨勢就是核能作為最重要的基載能源，所謂光電、風電只能當作備用能源。

羅智強進一步指出，走過10年荒唐錯誤能源政策之路，終於民進黨大轉彎，但轉彎浪費了台灣這10年的布局，造成台電將近1兆元的虧空。前總統馬英九留下828億元的穩定基金，撥補3000億元，現在虧空4500億元，將近1兆元的虧空，民進黨對得起台灣人民嗎？

羅智強直言，今天核能政策轉彎，就是對蔡英文最響亮的巴掌，也是對民進黨最響亮的巴掌，但為巴掌付出代價的卻是全台灣人民，這是非常遺憾的事情。不過他也強調，民進黨願意認錯、改正能源政策，終究是對台灣未來停止災難的開始。不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是在巨額財務壓力下不得不改邪歸正，加速重啟核電才是當前政府刻不容緩、最該做的事。

