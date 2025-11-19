民進黨桃園上演「堅偉大戰2.0」? 王世堅否認參選 讚何志偉勤勞謙虛「是個善良的孩子」

民進黨立委王世堅強調他沒有要選桃園市長，此外更稱讚何志偉謙虛、勤勞、善良，「他比較適合」。（圖／李怡安攝）

民進黨積極備戰2026年地方大選，然而有媒體報導稱，民進黨在2026桃園市長選舉要「出奇兵」，點名民進黨立委王世堅出馬，媒體更稱做是「堅偉大戰2.0」。對此，王世堅表示，他沒有要選，「何志偉他準備比較多、也比較深入，而且很適合。」 此外，王更大讚何志偉非常勤勞也很溫和，「他是一個很善良的孩子」。

王世堅表示，何志偉的個性非常的勤勞也很溫和，就他所知，何志偉規劃要去參選桃園市長已經1年多，對桃園市政都有做一些深入的研究。所以他覺得何志偉不只是行動上深入桃園基層，未來參選的政見上，也一定做了相當多的琢磨、準備。「到時候桃園市長的選舉，何志偉是很好的人選。」

而對於媒體稱會不會又變成堅偉大戰，王世堅搖頭表示「沒有，沒有，絕對沒有，而且那個過去的競爭也已經過去了。」 他表示，黨中央從來沒有詢問他參選桃園市長的意願，未來要是真的有機會的話，他會幫忙站台，並且隨傳隨到。

對於桃園市長外界的另一人選王義川，王世堅表示，他沒有去做這個比較，王義川也有王義川的特色。不過，他說，他了解的何志偉，因為年輕可以學習，而且態度謙虛又勤勞，「他是一個很善良的孩子」。他認為覺得這也是一種奇兵，會讓對手萬萬想不到。



