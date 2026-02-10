民進黨桃園市議員初選登記 吳思瑤助攻子弟兵許家睿、項柏翰

民進黨桃園市議員初選登記最後一天，立委吳思瑤(中)陪同子弟兵許家睿(左)、項柏翰(右)完成登記。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市議員初選登記今(10)日最後一天，立委吳思瑤陪同子弟兵許家睿、項柏翰登記，許家睿爭取八德區議員連任，項柏翰則是以新人之姿挑戰楊梅區議員選舉。

許家睿、項柏翰前後擔任吳思瑤國會幕僚工作，吳思瑤笑稱自己是「政治圈魔鬼訓練營的班主任」，許家睿及項柏翰都曾經歷過紮實及深厚的訓練，許家睿4年前轉戰議員，在議會的好成績、好表現有目共睹，近日更接下桃園市議會民進黨團總召，代表他在議會的表現獲得黨團同仁的肯定，而項柏翰今年也將投入議員選舉。

32歲的年紀但政治資歷超過10年，從前市長鄭文燦團隊到她的國會辦公室歷練，不僅有中央的視野，更有地方服務的訓練，她自己也是33歲那年從第二線幕僚走向第一線參政，現在的項柏翰就像當年的她及許家睿一樣，充滿抱負及理想，期盼他帶著實踐力及創新視野，來為桃園的鄉親服務。

繼4年前發給許家睿魔鬼訓練班結業證書，吳思瑤也比照為項柏翰在結業證書上簽名，並在畫有棒球場的項柏翰手拿板上，逐一在123壘及本壘貼上年輕創新、國際視野、專業問政、誠懇服務，3人也共同揮棒象徵選戰揮出全壘打。

吳思瑤最後更拿出50萬元現金，作為項柏翰的初選登記費用，她笑說，這是她的年終獎金，希望將這筆錢用在更好的地方，只要能夠把錢化為最有用的力量、有利於台灣的能量，這筆錢就花得太值得了，希望項柏翰帶著她的祝福投入議員選舉。

民進黨桃園市議員初選登記最後一天，立委吳思瑤(中)陪同子弟兵許家睿(右)、項柏翰(左)完成登記。(記者鄭淑婷攝)

立委吳思瑤笑說，許家睿(左)、項柏翰(右)都歷經過她的「魔鬼訓練班」。(記者鄭淑婷攝)

立委吳思瑤(中)力薦項柏翰(右)具有年輕創新、國際視野、專業問政、誠懇服務等特質。(記者鄭淑婷攝)

