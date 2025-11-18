民進黨桃園市議員游吾和涉貪污356萬元 獲60萬元交保

民進黨3連霸桃園市議員游吾和，遭查出涉嫌自2014年起與兩名女兒透過人頭助理及低薪高報等方式，詐領助理費356萬餘元，遭桃園地檢署起訴貪污移審，桃園地院晚間裁定游吾和60萬元交保。

民進黨桃園市議員游吾和。（圖／翻攝游吾和臉書）

桃檢調查，游吾和自2014年12月25日起，擔任桃園市第1屆至第3屆議員至今，涉嫌與擔任他公費助理的二女兒、三女兒，透過虛偽申報人頭助理、低薪高報方式，共同詐領、浮報議員助理補助費；游姓親友等人未擔任議員公費助理，卻配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章給游吾和的二女兒，製作成內容不實的「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會虛偽申報為公費助理。

桃檢查出，游吾和在游姓親友等人的助理薪資進帳後，指示二女兒全數領出，並由三女兒保管，用以支付服務處各項開銷及私人花費，詐領的助理補助費高達356萬1486元。

桃院今天召開接押庭，游吾和承認檢方起訴書中所載的客觀事實，並坦承犯下使公務員登載不實罪，但對於貪污的主觀意圖則予以否認，法官最後考量其涉嫌重大且所涉罪行屬5年以上重罪，並基於其身為議員的影響力及相關證人與其親屬關係，認為有逃亡及勾串證人的可能性，然而由於案件相關事證已蒐集完整，無羈押必要，因此裁定游吾和以60萬元交保，並限制出境、出海8個月，以及禁止與相關證人接觸或騷擾。

