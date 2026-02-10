民進黨桃園市議員30人登記 4區擬將初選民調

（中央社記者葉臻桃園10日電）民進黨桃園市議員初選登記至今天，共30人登記，超過中央黨部建議的26人。民進黨桃園市黨部表示，將在13日前協調，若未達協議，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4選區將進行黨內初選。

今天是民進黨2026年直轄市議員黨內初選領表登記最後一天，民進黨桃園市黨部表示，民進黨桃園市議員提名名額12個選區、共計26席，這次完成受理登記人數為30人，包括20名現任議員、5名再次挑戰及5名首次參選，其中有4個選區超額，將在13日前先採取第一階段協調。

市黨部表示，初選民調預計執行選區共4區，分別是第1選區（桃園）、第4選區（蘆竹）、第9選區（楊梅）、第10選區（龍潭），最快將於3月2日進行，中執會則會在2月25日進行候選人資格審查。

市黨部表示，超額部分有第1選區提名5人、登記6人，為余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧；第4選區提名2人、登記4人，為簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟；第9選區提名2人、登記3人，為黃盈淇、鄭淑方、項柏翰；第10選區提名1人、登記2人，為張肇良、張贊聞。

市黨部表示，同額部分為第2選區（龜山）陳雅倫、李宗豪，第3選區（八德）蔡永芳、許家睿、呂林小鳳，第5選區（大園）游吾和，第6選區（大溪、復興）陳治文，第8選區（平鎮）劉仁照、王珮毓，第11選區（新屋）陳睿生，第12選區（觀音）張佩芸。

市黨部表示，第7選區（中壢）提名5人、登記4人為彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真，提名缺額1人，中央與地方黨部會另行討論，不排除徵召的可能。

市黨部表示，登記後先行溝通協調至2月13日前截止，若無法達成協議時則依照中央黨部規定辦理民意調查決定提名人選，中央黨部將於2月23日依程序公開抽籤決定「2026年直轄市議員民調」的實際執行順序，預計初選民調時間為3月2日至4月10日，必要時得展延1週。（編輯：黃世雅）1150210