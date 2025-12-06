民進黨桃園市長人選有譜？王義川談「這時程」喊全聽賴清德和選對會

即時中心／潘柏廷報導

民進黨台北市中正萬華選區初選激烈，包含前《三立》記者馬郁雯、前國大康寧祥堂孫康家瑋、政治評論員張銘祐皆有意角逐；其中，張銘祐今（6）日更成立服務處，而民進黨正國會派系、不分區綠委王義川也到場力挺。針對記者提問有關桃園市長選舉部分，王義川則強調，桃園市長徵召人選應該會在1、2月左右才會定案，而一切桃園市長選舉徵召，全部聽黨主席賴清德及選對會最後的評估建議。

王義川抵達張銘祐成立的服務處前，為張銘祐站台造勢；王義川受訪表示，每個人對於市議員的定位不一樣，有人擅長跑攤，而張銘祐是他認為在中正萬華區是「正台派」、「正台組」、「正台灣」的市議員，自己也是「正台派」的立法委員，因此推薦中正萬華鄉親要全力支持張銘祐，而張銘祐更是這一區內最敢衝、最敢講的人。

張銘祐則說，對自己很有信心，由於20年在社會運動，或轉戰媒體，都以台灣「正本土派」為榮，因此才會使用「台派戰鬥雞」的稱號；他也感謝王義川敢在日本說是「台灣國立委」喊出大家的心聲，自己更與王義川一樣的立場。

民進黨立委王義川（左）、民進黨北市中正萬華議員擬參選人張銘祐（右）。（圖／民視新聞）

同時，張銘祐也提到，王義川也交代他若要選市議員，要展現台灣人的勇敢，因此他的服務處將民進黨「青年、勤政、愛鄉土」掛上，也將民進黨黨旗高掛，「做民進黨要感到驕傲，因為我就是民進黨員，為什麼連黨徽都不敢放呢？我就是深綠、正綠」。

針對桃園市長人選部分，王義川則說桃園還早，選對會都還在努力中，而桃園市長徵召人選應該會在1、2月左右才會定案，而自己身為黨員、不分區立委被黨中央認養桃園，一切桃園市長選舉徵召，全部聽黨主席賴清德及選對會最後的評估建議。

