民進黨桃園市長人選難產 在地民眾直言「選不過張善政」

2026年桃園市長選舉逐漸升溫，民進黨潛在人選包括總統府副秘書長何志偉、民進黨立委王義川等人選持續被點名。《高級酸新聞台》主持人李珮瑄12日前往桃園八德大湳市場進行街訪，詢問民眾對現任市長張善政施政表現的看法，以及綠營人選是否有機會挑戰成功，多位受訪民眾對張善政連任展現高度信心。

桃園市長張善政。（圖／張善政臉書）

街訪過程中，李珮瑄詢問民眾對於民進黨可能的潛在對手何志偉、王義川頻繁被點名，甚至連前桃園市長鄭文燦也曾被提及，這些人選是否為兼任民進黨主席的總統賴清德心中屬意的人選。一位女性民眾直言，「有兩個印象不太好吧」。當被問到「妳覺得跟張善政選得過嗎？」該名民眾坦言回應，「選不過啊」。

民進黨立委王義川。（圖／中天新聞）

李珮瑄進一步追問，「妳覺得張善政明年幾乎是百分百會連任嗎？」該名民眾表示，「應該很有機會吧」。另一位受訪女性民眾則對張善政施政給予正面評價，直言「還不錯」。一位婦人也肯定張善政的服務態度，她表示，「他（張善政）對里民服務都很好，我們有事情找他，他都很會幫忙。因為我們找里長，里長去跟他講，他都會幫忙」。

總統府副秘書長何志偉。（圖／何志偉臉書）

針對民進黨可能人選的印象，一位婦人受訪時表示，「他們講話就是，老實講是很敢講，可是不一定做得到。我最有印象是鄭文燦，因為是我們那邊的人」。另有一位女性民眾被問到，「如果鄭文燦出的來的話，妳認為有拚嗎？」她回應，「我不知道」，並對現任市長張善政評分，「市長70分而已啦」。

