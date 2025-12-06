民進黨桃園市長布局最新進度！王義川：明年1、2月左右定案

2026年桃園市長選戰，民進黨會派誰挑戰現任市長張善政？引發各界關注。王義川今天表示，民進黨桃園市長人選應該會在1、2月才會定案，目前選對會也還在努力當中。

王義川。（圖／中天新聞）

民進黨力拼收復失土，在桃園市長部分，黨內主動表態或被點名參選者包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、立委王世堅、蔡其昌、外交部長林佳龍等多人。值得注意的是，近日綠營內部也有支持政委季連成參選的聲音，但季連成否認有參選規劃。

民進黨中正、萬華區議員初選競爭激烈，參選人張銘祐今天成立服務處，王義川也到場站台力挺。被問及2026年桃園市長選情，王義川回答，「桃園還早」，並指現在選對會都還在努力當中，「桃園應該會在1、2月左右才會定案」，身為黨員和不分區立委，被黨中央指派認養桃園，關於桃園市長選戰的一切事宜，他都依照黨主席賴清德和選對會最後評估的建議。

