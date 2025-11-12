即時中心／潘柏廷報導

民進黨2026年桃園市長熱門人選，除了不分區王義川外，也包含總統府副秘書長何志偉，外界都相當關注究竟是誰會出線；不過，稍早獲得消息，民進黨前主席、曾任桃園縣長的許信良，將在明（13）日下午出面談論自己對桃園市長民進黨徵召人選的觀察。









許信良原是國民黨籍，但在1977年選舉中脫黨參選桃園縣長，而投票過程中更發生因國民黨作票舞弊而爆發的「中壢事件」，最終他也贏得縣長寶座，他事後更加入黨外陣營；隨著1979年美麗島事件爆發，因被拒絕入境，他只好與家人流亡美國，直到解嚴後才返回台灣，陸續擔任民進黨主席、總統府資政等職務。

廣告 廣告

時至今日，民進黨桃園市長人選尚未確定，外界則視王義川、何志偉為本次熱門人選，而稍早獲得消息，許信良將在明日下午3點於台大校友會館，出面談論自己對桃園市長民進黨徵召人選的觀察。

原文出處：快新聞／民進黨桃園市長徵召人選受關注 老縣長許信良明提觀點

更多民視新聞報導

林佳龍與吳釗燮不合？ 吳思瑤怒了：見縫插針想分化台灣隊

中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜竟要賴清德「做1事」 民進黨怒：和加害人站一起

蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O.

