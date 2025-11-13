民進黨桃園市長誰出戰? 許信良盼"年輕.挺弱勢"人選

政治中心／屈道昀、蔡明政 台北報導

2026地方選舉時程逼近，民進黨將派誰出戰桃園市長，引發關注，近期不斷被外界點名的，包括總統府副秘書長何志偉及立委王義川都是潛在人選，黨內大佬許信良受訪表示，希望桃園市長人選是個年輕、關心弱勢且一身以政治為職業的人，到底挺的是"川流不息"、還是"志向偉大"？許信良點到為止。

許久沒在鏡頭前露面，曾任桃園縣長的民進黨大老許信良，對於2026年民進黨將派誰出戰桃園市長，罕見發聲。

前民進黨主席許信良：「其他條件一樣，年輕的條件我覺得是會更受歡迎，不是一個玩票的，就是一個職業政治人物，我希望我們桃園市長，不只桃園全台灣，我都不希望說，我們現在政黨選舉是用，歷史仇恨來動員。」

要年輕、別搞仇恨值，許信良這話聽起來意有所指，畢竟現在黨內被點名的，除了近來成立青山總本部經營基層的53歲的現任立委王義川，還有頻走桃園宮廟的43歲總統府副秘書長何志偉，到底挺誰，許信良點到為止。

記者vs.前民進黨主席許信良：「主席那另外如果要用一句話，來形容桃園市長選舉，民進黨候選人，你覺得是川流不息好，還是志向偉大好，其實我對具體人選，不表示意見。」

立委（民）王義川：「選舉你說很多人說，桃園要在地人張善政就新店人，要很年輕但張善政年紀也很大，很多大家一個在談條件大家都有期待，最終還是要回到市政，不要去進入到個人的條件，個人的人格特質。」

但許信良也坦言，要挑戰現任市長張善政，確實不易。

前民進黨主席許信良：「國民黨的張善政他其實民調相當好，就民調支持度相當高，他也是一個學歷很好，他當過行政院長，所以民進黨要挑戰桃園市長，是非常不是很容易，是非常辛苦的我必須讓大家知道，桃園藍綠基本盤在桃園差不多，勝敗會決定在中間選民。」

桃園這仗難打，甚至是目前六都中，唯一沒有選將公開表態的選區，到底誰來參戰，恐怕還得再等等。

