民進黨桃園市黨部辦《大濛》包場 黃傅淑香：台灣要團結捍衛自由

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】民進黨桃園市黨部今（20）日於大江星橋國際影城舉辦電影《大濛》包場放映活動，邀請140位民眾一同欣賞電影。民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香表示，《大濛》背景設定在白色恐怖時期，劇情講述當時小人物的故事，不管是有經歷過戒嚴時代的長者，還是年輕人，都能很有感觸。

民進黨桃園市黨部今（20）日舉辦電影《大濛》包場放映活動，邀來140位民眾觀影。（記者翻攝）

黃傅淑香也提到，劇情中以「小雨滴」作比喻，在爭取民主自由的過程中，一、兩人的力量肯定不夠，但只要眾人團結起來，就能化作「雲」，降下雨水滋養大地。她表示，台灣也是一個多災多難的國家，所以一定要台灣所有人集結起來，才能繼續享有自由。

電影放映完畢後，主辦單位也邀請觀眾分享心得。其中一名高齡90歲的長輩也分享，朋友的家人也經歷過類似的事件，像《大濛》劇情中的個案，在當時屢見不鮮，「我看他雙手都被打到瘀青，他的母親也不敢哭，只好躲到巷子裡哭。」

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香。（記者崔兆慧攝）

黃傅淑香表示，《大濛》道出那個時代裡小人物的縮影，希望能讓觀眾們了解，人權及自由是得來不易。她也向在座觀眾喊話：「台灣要撐起自由，讓我們後代子孫能繼續保有民主、人權。」

