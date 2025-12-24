民進黨桃園市黨部一年募捐血1500袋 黃傅淑香：認真做自然被支持

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】民進黨桃園市黨部今（24）日在愛買桃園店舉辦捐血公益活動，吸引不少民眾挽袖響應。民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香表示，黨部自她上任後即將捐血列為固定公益工作，今年已舉辦第9場捐血活動，累計捐血量已突破1500袋、接近1600袋，對捐血中心緩解缺血壓力具有實質助益。

民進黨桃園市黨部今（24）於愛買桃園店舉辦捐血活動，這已是今年第9場。（記者崔兆慧攝）

黃傅淑香指出，她於去年5月底接任主任委員後，即在黨主席賴清德「地方黨部要多與市民互動、多做公益」的期許下，積極推動捐血活動。儘管非假日時段常被其他團體優先排滿，她仍選擇在平日持續辦理，「只要認真做，自然會得到支持」，去年底前即完成6場捐血活動，其中多場次單場捐血量達180袋以上，即使也有場次不巧遇上颱風、成效略受影響，她仍感動於民眾願意在艱困時刻挺身而出。

廣告 廣告

民眾挽袖捐血可獲贈保溫杯、口罩、超商禮品卡等精美贈品。（記者崔兆慧攝）

她進一步說明，今年初即與黨部同仁規劃全年捐血場次，今日活動為今年第9場，即便在非假日舉辦，現場仍有不少民眾熱心響應。由於長期穩定協助捐血中心，目前只要黨部提出場次需求，捐血中心多半願意全力配合，甚至在其他團體臨時取消時，也會主動詢問是否能由黨部補上。

至於明年度規劃，黃傅淑香表示，捐血活動流程其實不複雜，只要確定場地、與捐血中心協調、準備物資並加強宣傳，就能順利推動，期盼明年能延續今年的成果，甚至再創新高，「做公益不分平日假日，只要不放棄任何時段，努力做，就會有人看見。」

每當黨部舉辦捐血活動，地方議員也會贊助幫忙。（記者崔兆慧攝）

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款