民進黨桃園迎最強戰將？傳鄭文燦「密會黨高層盼參選」 本人回應了
民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文表示，針對資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》中爆料，稱前桃園市長鄭文燦私下會面民進黨某高層，表達有意代表民進黨再次參選桃園，對此她已直接向鄭文燦本人詢問確認。
魏筠指出，鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。鄭文燦強調，沒有參選打算，否認外界揣測。
不過，目前民進黨內仍傳出多位可能人選，包括民進黨立委王義川、總統府副祕書長何志偉等人，黨內布局持續受到關注。
