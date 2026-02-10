民進黨桃園隊長誰來當？這位勤走基層、整合地方、拓展中間選民受肯定

cnews124260210a05

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

今年的桃園市長選舉民進黨布局持續受關注，地方人士普遍認為，在選戰尚未全面展開之際，誰能穩定節奏、凝聚共識、帶動整體隊形，將是影響後續議員選戰成敗的關鍵。多位桃園地方人士指出，最常出現在桃園的總統府副秘書長何志偉，近期在地方的實際作為，已逐步顯現其在這三項條件上的完整度。

地方人士分析，第一個關鍵在於基層經營。何志偉長期勤走地方、深入社區，以面對面互動回應民意，累積的是穩定且可持續的支持結構，而非短期聲量。相較於僅在特定場合或媒體場域現身的政治操作，這種長時間、低衝突的經營方式，更有助於在選區中擴大接觸面，降低對立感受。

其次是地方整合能力。何志偉近來與各區基層組織及地方民代保持密切溝通，強調尊重地方角色與協調節奏，讓選戰方向能逐步形成共識。這種整合方式，並非一蹴可幾，而是需要長時間累積信任，也因此更能在實際選戰中發揮穩定效果。

第三個關鍵在於選民結構的拓展潛力。何志偉被認為在中間選民與年輕族群間具備較高的接受度，公共形象與政策論述多聚焦於生活治理與城市未來，較能跳脫既有政治框架，為整體選戰開拓更大的空間。地方人士直言，這正是桃園選戰中不可或缺、卻並非人人具備的條件。

桃園選戰的成敗，地方人士指出，取決於是否有人能夠在關鍵時刻穩住隊形、帶領大家向前。與其急於比較，不如看清誰已在基層、整合與選民拓展三個面向同步前進。從目前的互動深度與實際進展來看，何志偉在這三項條件上的完整度，正逐步顯現其戰略價值。選戰終究回到「誰能帶著大家一起走、一起贏」的核心問題，而在當前的桃園，何志偉被視為最有條件發揮母雞效應、引領議員候選人迎戰未來選舉的重要角色。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

