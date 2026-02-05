民進黨桃市議員初選 今僅2人登記 明正國會連線出擊

民進黨桃園市議員黨內初選領表登記第2天，不若首日熱鬧滾滾，僅3人領表，龍潭張肇良和桃園簡智翔2人完成登記。(民進黨提供)

民進黨桃園市議員黨內初選領表登記第2天，不若首日熱鬧滾滾，僅3人領表，龍潭張肇良和桃園簡智翔2人完成登記，其中簡智翔本屆代表時力爭取連任失利後，力拚改披民進黨戰袍捲土重來。明天則預計有正國會打著「正派桃園隊」由立委王義川領軍，率4老將1新人聯合登記。

首日完成登記者有4位現任議員龜山區陳雅倫、桃園區余信憲、新屋區陳睿生、蘆竹區許清順，以及2新人蘆竹區簡伊翎和胡家智。

今則有龍潭張肇良和桃園簡智翔完成登記。另有桃園黃家齊、中壢張曉昀2現任議員和觀音郭昱文1新人領表。

廣告 廣告

因6日是黃道吉日，預料將湧入不少人前往登記，其中現任議員余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生和新人張贊聞，將於10點以「正派桃園隊」由立委王義川領軍聯合登記。

民進黨桃園市議員初選領表及登記期間，自2月4日起至2月10日止，桃園市黨部每日受理時間為上午9時至下午5時，領表人需出具黨證並繳交領表費100元，而參選人繳納登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元共50萬元後即完成登記，但最後仍待黨中央審核身分。

20萬元民調費用若經登記後為同額競選者將全額退還；若經協調後撤回登記、退選或形成同額競選者，則退還2／3。保證金部分，除違紀競選者予以沒收外，其餘將於選委會公告候選人名單後退還。初選民調預計23 日（一）起09：30由黨中央公開抽籤決定六都哪一區，當天晚上電話民調直到符合樣本數為止。

桃園應選12席民進黨提5席、蘆竹4提2、觀音2提1跟平鎮6提2都較本屆減1席，其餘中壢11提5、八德5提3、楊梅4提2、龍潭3提1、龜山5提2、大溪2提1、大園2提1、新屋1提1都與本屆持平，桃園市區域議員綠營總提名26席。

【看原文連結】