民進黨正國會接力發文挺林岱樺 律師轟「要花光陳其邁陰德值嗎？」

外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷等多位正國會派系成員昨晚發文力挺擬參選高雄市長的立委林岱樺，引起眾多網友批評。資料照，施書瑜攝



民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨日（10/29）晚間發文力挺同屬民進黨正國會系統的高雄市立委林岱樺，並稱讚林岱樺「有為有守，不貪不取」，迅速引發輿論炸鍋，律師林智群也在臉書發文痛批，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還和宗教人士過從甚密，光這兩點台派就不可能支持她，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」

林岱樺因涉入詐領助理費、公益侵占等案被起訴，近日召開準備庭，不過林岱樺本人仍未放棄參選，並將於本週六舉辦造勢大會，林佳龍昨日晚間也在臉書轉發活動資訊，並稱讚林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，隨後民進黨籍立委王義川、新北市議員卓冠廷也接連跟進發文表態。

廣告 廣告

貼文發布後，大批民進黨支持者紛紛湧入林佳龍貼文批評，律師林智群也在臉書發文痛批，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還和宗教人士過從甚密，光這兩點台派就不可能支持她了，結果還有一堆民進黨人士（好像是同派系？）跳出來支持她？你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」

林智群直言，不要誤判局勢，更不要抱持著會含淚投票的想法，更撂下重話表示「支持者不是這樣給你們情勒的！」

更多太報報導

挺林岱樺「不貪不取」網罵爆 林佳龍：支持她捍衛權利

粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光

王子遭控讓范姜彥豐戴綠帽 2個月前被問粿粿婚變反應曝光