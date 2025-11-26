民進黨正在毀掉台灣兩座神山

美國總統川普17日點名台灣「搶走晶片生意」，形容這對美國「非常可恥」，並誓言要搶回全球的晶片市場。孰料19日又傳出台積電前資深副總羅唯仁在退休前帶走大量2奈米等先進製程資料，轉投英特爾。一時之間，台灣晶片被「明搶暗賣」的陰謀論，甚囂塵上。

台灣素有「兩座神山」之說，一是台積電，一是全民健康保險。前者是經濟發展與國際戰略的護國神山，後者是社會安全的基石。然而，在民進黨長期執政下，這兩座原本支撐台灣穩定的神山，卻一步步被掏空，甚至走向崩壞邊緣。

廣告 廣告

台積電向來是台灣在全球供應鏈的命脈，「矽盾」一詞也因此而生。然而，民進黨卻不斷地把台積電當成外交籌碼與政績提款機。亞利桑那州廠房動工，民進黨大肆宣傳為「台積電國際化」；日本熊本廠開幕，又被美化成「日台友誼」的象徵。但問題是，這些海外布局並非台積電的自由選擇，而是在政治壓力下的被迫分散。

美國亞利桑那廠的建置成本是台灣的4倍以上，工程延誤、人力不足，連高階製程技術能否順利落地都存疑。日本廠雖然獲得巨額補助，但實際上是「日本化」而非「台灣化」，當地政府與企業逐步掌握供應鏈與人才。至於歐洲設廠更是政治考量居多，回報有限。民進黨口口聲聲說「台積電走出去，台灣就走出去」，卻忽略了產業核心技術與高端人才正在流失。

長此以往，台積電在台灣本土的比重勢必下降，供應鏈支撐力道被削弱，「矽盾」不再堅固，反而成了台灣戰略籌碼的流失。護國神山一旦空洞化，台灣的經濟與安全將不再穩固。如今又傳出高階晶片2奈米等先進製程機密流向美國，這對賴政府、台積電乃至整個台灣科技業都是一個嚴峻的挑戰。

健保則是台灣引以為傲的醫療制度，曾經被國際媒體譽為「世界最有效率的全民醫療保險之一」。然而，健保的財務結構早已亮起紅燈。根據健保署的估算，若不調整保費，健保財務缺口將在未來數年突破千億元。醫院端早已哀聲載道，不但給付不足，醫療人力也被壓縮到極限，許多醫師被迫「以量養科」，基層醫護過勞離職，偏鄉更是醫師難尋。

造成這個問題的根本，在於民進黨不敢面對結構性問題。保費應調不調，改革一拖再拖，因為他們害怕影響選票。長照、藥價、醫材等給付政策，又常常被政治考量主導，資源錯置嚴重。健保原本應該是專業與公平的體現，如今卻成了民粹政策的祭品。當制度只剩下口號，卻沒有永續財源，健保這座神山也必然會在沉默中傾塌。

健保與台積電的問題，看似不同，實則有共通點。民進黨的治國模式就是「短期包裝、長期掏空」，面對健保的財務黑洞不願改革，只因怕傷選票；面對台積電的外移則包裝成外交勝利，實際上卻是失去戰略自主。這種模式，把本應屬於全民的制度與資產，轉化為政黨的政治籌碼，表面上高舉「健保是全民驕傲」、「台積電是台灣價值」的旗幟，實質上卻是一步步將這兩項資產消耗殆盡。

台積電若繼續被當成國際交往的外交禮物，讓企業自主被剝奪、台積電被迫分散，台灣的經濟命脈與安全屏障將化為虛有；健保若繼續被當成民粹政策的工具，導致健保被掏空、醫界專業被忽略，最終全民醫療保障將名存實亡。

賴清德政府不能再用口號粉飾太平，也不能再將政黨利益凌駕於全民利益之上。台積電需要戰略自主與產業支持，健保也需要真正的財務改革與專業治理。民進黨若是繼續把這「兩座神山」當成政績宣傳的舞台，而讓真正的基石逐步崩壞，最終受害的將是全體的台灣人民。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）