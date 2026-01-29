民進黨正式公布「六都議員各選區提名員額」 2/4登記初選、3月民調對決

即時中心／徐子為報導



民進黨今（29）日發布6都議員各選區提名初選方式、名額等事項。登記領表時間為下（2）月4日至10日，登記後先行溝通協調，協調至13日前截止，如無法達成協議時，將辦民調決定人選；初選民調期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。





根據公告內容，北市議員第1選區提5人、第2選區提4人、第3選區提4人、第4選區提4人、第5選區提4人、第6選區提4人。



新北市議員第1選區提2人、第2選區提2人、第3選區提4人、第4選區提6人、第5選區提5人、第6選區提3人、第7選區提2人、第8選區提5人、第9選區提2人、第10選區提1人、第11選區提2人。



桃園市議員第1選區提5人、第2選區提2人、第3選區提3人、第4選區提2人、第5選區提1人、第6選區提1人、第7選區提5人、第8選區提2人、第9選區提2人、第10選區提1人、第11選區提1人、第12選區提1人。

快新聞／民進黨正式公布「六都議員各選區提名額」 2/4登記初選、3月民調對決

民進黨今（29）日發布今年台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市議員各選區提名初選方式、名額等事項。（圖／民視新聞翻攝）





台中市議員第1選區提2人、第2選區提3人、第3選區提2人、第4選區提2人、第5選區提3人、第6選區提2人、第7選區提2人、第8選區提3人、第9選區提2人、第10選區提2人、第11選區提3人、第12選區提2人、第13選區提3人、第14選區提1人。

台南市議員第1選區提3人、第2選區提3人、第3選區提2人、第4選區提1人、第5選區提4人、第6選區提3人、第7選區提3人、第8選區提4人、第9選區提4人、第10選區提2人、第11選區提3人。

高雄市議員第1選區提2人、第2選區提2人、第3選區提3人、第4選區提4人、第5選區提4人、第6選區提2人、第7選區提3人、第8選區提3人、第9選區提5人、第10選區提3人、第11選區提3人。



民進黨指出，議員登記領表及登記期間，自今年2月4日至2月10日，可赴各直轄市所屬黨部出具黨證領表登記，並繳交領表費100元整。



登記費為20萬元整，經中執會協調撤回登記或退選者，退還2/3；民調費用20萬元整，若登記後為同額競選者，民調費會全額退還，經協調後撤回登記或退選者退還2/3，該選區經協調後形成同額競選者也退2/3；保證金10萬元整，除違紀競選候選人應予沒收外，其餘一律於選舉委員會公告候選人名單後退還。



民進黨說明，登記後會先行溝通協調，協調至2月13日前截止，如無法達成協議時，由中央黨部依「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」及「民主進步黨2026年直轄市議員提名特別條例」辦理民意調查決定提名人選；初選民意調查期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週，詳細執⾏時間另⾏通知。





