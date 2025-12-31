民進黨正式提名劉建國再戰雲林縣長 賴清德讚他孝順、問政專業

總統賴清德稱讚，劉建國是辛苦小孩出生，非常孝順，又是傑出的政治人物。（圖／李智為攝）

民進黨中執會今天（31日）下午通過3縣市長候選人提名，分別基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長。總統賴清德表示，劉建國是辛苦小孩出生，非常孝順，劉也曾擔任跨黨派的厚生會會長問政專業，是傑出的政治人物。劉則說，感謝總統賴清德的徵召和鼓勵，讓他有機會再次為雲林爭一口氣。

民進黨中執會今提名基隆、彰化、雲林3縣市長人選，並於會後舉行提名記者會。總統賴清德盛讚，雲林縣長提名人劉建國是資深民意代表，雲林縣父老鄉親都知道，劉建國是辛苦小孩出生，非常孝順，從小跟母親相依為命，特別關心弱勢民眾。

賴清德細數，劉建國曾任雲林縣社會關懷協會會長、雲林縣棒球協會理事長，後來決定從政，從市民代表做起，擔任2任議員，更是連續5任資深立委，還擔任跨黨派的厚生會會長，問政專業，是傑出的政治人物。

賴清德指出，雲林建設地方建設都有劉建國幫忙，像是台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓、老人醫療研究中心，要120億新台幣，雲林事醫療資源相對不足的地方，但劉從2019年開始不斷爭取；另外，劉建國也關心虎尾溪整治，原本虎尾溪流速較緩慢，容易淹水，現在新虎尾溪可以作為再生水廠，還變成觀光遊憩地點。

劉建國則說，感謝總統賴清德的徵召和鼓勵，讓他有機會再次為雲林爭一口氣，他常說只要顧好在地長輩，讓後輩能出門拼事業、台灣社會就會更好，這是一個最基本的概念，他自己有一位88歲的媽媽，因此他知道如何照顧長輩、專心在工作，以及如何在家鄉擔任最重要的這個角色，進而為人民百姓付出跟貢獻，所以照顧長輩對台灣當今的社會是非常重要一件事。

劉建國提起，他不會忘記自己是艱苦小孩出身，那是他的原點，他的媽媽也很偉大，在後面靜靜的支持他，從過去反對他走政治，到現在對他的政治工作有很多意見，過去她總是把他當成小孩子唸，但現在她是希望為雲林、為國家能做多一點事情，所以他在立法院努力不懈的修正法令，拿這樣的成績單回饋支持他的鄉親。

劉建國提及，奈何2025 年《經濟日報》評比幸福城市，雲林縣竟然是全國倒數第一名，被人家說是不幸福的城市，感覺對雲林的長輩非常痛苦，因此他希望能創造雲林的幸福，包括照顧長輩、醫療提升、創造農業價值等，他都知道該怎麼做，「不管對手是誰，我絕對有信心全力以赴，打贏最後的勝仗」。



