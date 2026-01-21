民進黨正式提名台南、高雄、嘉義3戰將 賴清德：有信心陳亭妃必能團結地方

民進黨2026高雄市長、台南市長、嘉義縣長提名初選落幕，民進黨今（21）日召開中執會正式通過提名，由高雄立委賴瑞隆、台南立委陳亭妃、嘉義縣立委蔡易餘出線，民進黨發言人吳崢會後轉述，黨主席賴清德提醒，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」、「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」初選難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊，為年底選戰共同打拚。

賴清德指出，上週中央黨部根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生3位提名候選人，而這3位縣市長候選人都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

廣告 廣告

賴清德介紹，嘉義縣長參選人蔡易餘擁有十年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解。他深信，具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘。（柯承惠攝）

賴清德接著介紹台南市長參選人陳亭妃，歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向，他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

​賴清德指出，高雄市長參選人賴瑞隆經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡，他相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

民進黨主席賴清德（右）、民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（左）21日出席民進黨縣市長提名記者會。（柯承惠攝）

賴清德也提醒，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

另外，陳亭妃在會後記者會上致詞時也表示， 2026年的選戰對2028年具有重要指標意義。台南作為賴清德的本命區，如何穩住基本盤，同時結合更多不同力量、不同黨派與不同想法，吸納更多力量，期盼在2028年賴清德尋求總統連任時，能夠拿下高於2024年的得票成績。

陳亭妃提到，初選結果出爐後，特別感謝立委林俊憲第一時間致電致意，讓她相當感欣慰，她也說未來在台南人民的期待下，自己將持續向前邁進，努力讓台南首位女性市長真正為城市帶來改變，面對新的任務，只要台南需要，她都會站在第一線，「台南贏，台灣一定贏」。

更多風傳媒報導

