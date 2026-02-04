民進黨正式提名周春米 、陳光復參選2026 力拚屏東、澎湖縣長連任

民進黨備戰2026九合一大選，今日民進黨中執會正式提名屏東縣長周春米 、澎湖縣長陳光復競選連任，總統兼黨主席賴清德親自出席記者會，表示2個縣市長候選人在任內的政績卓著，深深獲得當地縣民的肯定跟支持。

賴清德指出，周春米縣長無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性的溫暖來服務鄉親。她在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮柔性治理的力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

廣告 廣告

屏東縣長周春米。圖／台視新聞

至於陳光復縣長，賴清德說他如同許多前往外地發展的澎湖人，展現不屈不撓精神，即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力。2022年陳光復再度當選，拼盡全力為地方發展帶來改變，他以務實治理的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設等等，打造全世代共好的幸福澎湖。

澎湖縣長陳光復。圖／台視新聞

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

恆春出火地質公園啟用 全新樣貌呈現「水火共生」

屏東再添新景點！ 新埤貓頭鷹共融公園啟用

屏東燈節點燈 主燈山之光展現大武山四季風采