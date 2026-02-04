即時中心／徐子為、陳治甬報導



為布局2026地方大選，民進黨中執會今（4）天證實提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復角逐連任。兼任總統與民進黨主席的賴清德表示，他相信「柔性治理」的周春米，與「務實治理」的陳光復，他們有優異的縣政表現，絕對能持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。





民進黨今召開中執會，討論並議決「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」提案，會中建請提名周春米與陳光復競選連任。

賴清德細數周春米過往經歷，表揚她不論擔任律師、不分區立委，或是至今肩負的縣長重任，都秉持法律人的公義信念，用專業守護人民，更以女性溫暖力量服務鄉親。

他大讚周春米，上任以來，帶領屏東，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，甚至是引進科技產業進駐，都發揮「柔性治理」力量。

廣告 廣告

快新聞／民進黨正式提名周春米、陳光復拚連任 賴清德大讚：縣政表現優異

屏東縣長周春米獲民進黨提名角逐連任。（圖／民視新聞）





至於陳光復，賴清德認為他就跟許多赴外地發展的澎湖人一樣，擁有「不屈不撓」精神。即便2018年競選連任失利，陳光復仍持續耕耘地方，2022年再當選，拚全力為澎湖帶來改變。

賴清德讚譽陳光復，以「務實治理」態度，努力讓澎湖縣府「公共債務歸零」，提升縣府財政狀況的同時，也推動基礎建設，打造世代共好的澎湖。

快新聞／民進黨正式提名周春米、陳光復拚連任 賴清德大讚：縣政表現優異

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名角逐連任。（圖／民視新聞）









原文出處：快新聞／民進黨正式提名周春米、陳光復拚連任 賴清德大讚：縣政表現優異

更多民視新聞報導

黃國昌真的要戰了！民眾黨今正式徵召選新北市長 喊話「在野合作」

藍營內鬨？打臉鄭麗文喊「我們是中國人」 蔣萬安秒回：我是台灣人

賴清德逛台北國際書展「掃貨」 63本「總統級」書單全曝光了

