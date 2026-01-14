民進黨正式提名温世政參選南投縣長 賴清德盼改變南投

備戰2026年縣市首長選舉，民進黨中執會今天(14日)正式通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現任南投縣長許淑華。兼任民進黨主席的賴清德總統親自為温世政繫上競選背帶，強調南投是民進黨的艱困選區，但温世政願意為家鄉承擔責任，期盼南投鄉親給予支持，一起為南投帶來改變。

民進黨備戰2026年縣市長選戰，中執會14日通過第四波提名，徵召新北市牙醫師公會理事長温世政代表民進黨參選南投縣長，挑戰現任南投縣長許淑華。民進黨會後也召開提名記者會，兼任民進黨主席的賴清德親自為温世政繫上競選背帶，為温世政加油打氣。

賴清德表示，温世政是國考狀元，不僅書念得好，工作表現也非常傑出，是南投土生土長的傑出子弟，過去在921地震時，他曾參與救災，現在感受到南投鄉親的需要，願意放棄北部辛苦打拚的成就，毅然決然回到南投奉獻，這個選擇已展現對南投最深的愛與勇氣。

賴清德強調，南投對民進黨而言是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任更是不易，但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出他對故鄉的深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持温世政。賴清德說：『(原音)南投對民進黨來說相對困難，尤其面對競選連任的縣長，困難不言可喻，但温世政決定參選，就可以看得出來他對故鄉的愛激發的力量與勇氣是無限，我非常期待南投的鄉親能張開手臂，歡迎願意回到故鄉奉獻的温世政。』

温世政則表示，自己從未想過選舉，心中始終只有一個念頭，希望回南投為家鄉做些什麼。他指出，他是921的受災戶，當年正服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，他北漂25年，始終相信能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。

温世政表示，未來他將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他也懇請鄉親支持，一起為南投的下一步勇敢前行。(編輯：許嘉芫)