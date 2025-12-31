民進黨正式提名童子瑋戰基隆、陳素月選彰化、劉建國拚雲林

布局2026地方大選，民進黨中執會今天通過提名基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長、提名立委陳素月參選彰化縣長、提名立委劉建國參選雲林縣長。兼任民進黨主席的總統賴清德親自宣布並介紹3位參選人，指3人具有「專業問政、深耕基層、獲得民眾一致的肯定」等相同特質。

民進黨中央黨部31日舉行基隆、彰化、雲林縣市長人選提名記者會，彰化縣長被提名人陳素月（左起）、雲林縣長被提名人劉建國與基隆市長被提名人童子瑋振臂合影。（中央社）

民進黨今天召開中執會，通過徵召童子瑋、陳素月、劉建國參選基隆市長、彰化縣長、雲林縣長，會後並召開提名記者會。

賴清德指出，童子瑋從政是出於對土地的感情，一開始童子瑋的長輩並不支持，所以第一次選舉用無黨籍身分參選，既沒有黨的資源，也沒有家中長輩奧援，一步一腳印，最後高票當選。

賴清德表示，童子瑋願意接受徵召，扛起責任參選基隆市長，希望讓基隆恢復過去光榮的港都。基隆有繁榮的過去，但因時代演變漸漸褪去光環，一直到前市長林右昌8年任期才重新得到生機，但很可惜過去4年再次停頓，期盼鄉親鼎力支持童子瑋，讓基隆恢復過去繁華。

身兼民進黨主席的總統賴清德（左二）31日下午出席民進黨基隆、彰化、雲林縣市長提名記者會，與雲林縣長被提名人劉建國（左）、彰化縣長被提名人陳素月（右二）、基隆市長被提名人童子瑋（右）同台互 動。（中央社）

賴清德說，陳素月人如其名，很樸實、做事踏實，像月亮的光芒一樣溫柔。陳素月就像「阿信」，要照顧小孩也要問政、南北奔波，但從來不叫苦，希望鄉親可以鼎力支持「彰化阿信」當選彰化縣長。

賴清德介紹劉建國時提到，劉建國非常孝順，從小跟母親相依為命，也特別關心弱勢民眾，在國會問政專業，深獲立法院跨黨派的支持，是一個非常傑出的政治人物；關心弱勢、照顧雲林縣父老鄉親，爭取醫療服務資源與重大建設，盼鄉親支持劉建國。

童子瑋提到，曾親眼看見基隆繁華的時候，他會把這座城市最美的樣子找回來，會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆，會用熱情、執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。

陳素月說，感謝鄉親栽培，讓她有機會被提名參選彰化縣長，她也感謝初選期間一起打拚的3位黨內參選者，初選彼此尊重、良性競爭、展現最佳民主風範，大家團結一致，一定可以打贏彰化選戰；她不是政治世家出身，但會拚盡全力為鄉親謀福祉，請鄉親給她機會，尋回彰化縣的光榮。

劉建國2022年挑戰對手張麗善失敗，這次捲土重來。他說，感謝黨中央再度徵召，讓他有再次機會為雲林爭一口氣；劉建國提到，要打造新雲林，包括在雲林打造中醫藥專區，並連結彰化與嘉義，希望把中藥正名為台藥專區，讓台灣人種出來的草藥照顧台灣人。

另外，媒體提問3人所面臨的對手都是地方政治勢力，要如何因應。陳素月表示，民意是最堅實後盾、會努力勤跑基層，尋求鄉親支持；劉建國認為，家族政治使命來自家族政治延續，而他是承載人民使命，會做出市場區隔；童子瑋說，他每天兢兢業業，努力用勤跑打破家族政治。