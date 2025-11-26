民進黨正式提名蘇巧慧戰新北、陳品安選苗栗 賴清德親繫背帶祝福

面對2026縣市長大選，民進黨選舉對策委員會近日也積極商討各縣市出戰人選，而民進黨今（26）日在中執會上也通過新一波提名候選人名單，分別徵召民進黨立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安參選新北市長、苗栗縣長。對此，黨主席賴清德會後表示，她們具備許多相同特點，第一都是女性候選人、再來也是台大高材生、律師，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出，最後他也替蘇、陳親繫競選背帶祝福。

賴清德表示，上個月民進黨推薦台中、嘉義市、宜蘭、台東縣市長候選人，獲得地方一致好評，今天將再接再厲，推薦新北市長以及苗栗縣長候選人，她們分別在北部跟中部披掛上陣，可是她們具備了許多相同的特點，兩位都是女性候選人、都是台大高材生畢業、都是律師、都有很好的學經歷，更難得的是她們都深抱理想跟抱負，不管是在國會或是在地方議會，表現都非常傑出。

賴清德介紹，蘇巧慧是台大法律系畢業高材生，同時也是美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，回國後律師高考及格在萬國事務所服務，非常重視民眾法律權益，另外她也是在民主家庭中長大，對於台灣未來有相當高理想跟抱負，投入立委三屆以來表現傑出，前後獲得公督盟15次績優評鑑，問政也深入民眾生活。

賴清德說，蘇巧慧不只關心教育、關心孩童，更難得的是推動生硬卻對國家未來發展非常重要的《太空發展法》，為台灣建立太空產業的發展基礎，這次的國防特別預算在太空領域也著墨甚多，這些都跟《太空發展法》息息相關，他深信蘇巧慧提出的政策、法案跟種種選民服務，都切合民眾需要的人，由她來擔任新北市市長，絕對是新北市市民之福。

賴清德接續指出，第二位要推薦的是議員陳品安，她是台大財金系畢業、更是法學碩士，投入政治工作有別於一般人，她沒有顯赫家世，也不是從小就想要從事政治服務工作，反而是在台北擔任律師時，因為看到苗栗有一群人站出來守護鄉土，她也投入「苑里反瘋車」運動來支持苗栗縣的鄉親，甚至後來還免費幫民眾打官司，最後，她乾脆留在苗栗，連結婚辦喜宴的地點都選在苗栗。

賴清德說，大家應該都認同，「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定要在哪裡奮鬥」，陳品安用具體行動，因為愛心出發到苗栗，一直到現在沒有離開，很難得的是，陳品安投入議會選舉後，兩次議員都高票當選，第二次甚至是全區最高票。

賴清德指出，有投入選舉過的人都很清楚，第一次選很容易，第二次選最困難，因為第一次選舉可以講很多政見，但競選連任時，民眾會檢視政見落實程度，陳品安仍以最高票當選，顯示她不只有理想、有專業、有愛心，更能夠實在地去推動各種作為。



