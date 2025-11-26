民進黨正式提名蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德曝「五大相同特點」

記者劉秀敏／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德出席提名記者會，宣布提名蘇巧慧選新北市長、陳品安出戰苗栗縣長（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨備戰2026地方選舉，今（26）日舉辦新北、苗栗縣市長提名記者會，由身兼黨主席的總統賴清德介紹新北市長被提名人蘇巧慧、苗栗縣長被提名人陳品安。

賴清德表示，上個月，民主進步黨推薦了台中市長、嘉義市長、台中縣長以及宜蘭縣長的候選人，贏得地方一致好評。今天將再接再厲，推薦新北市長以及苗栗縣長候選人，她們分別在北部跟中部披掛上陣，可是她們具備了許多相同的特點：兩位都是女性候選人、都是台大高材生畢業、都是律師、都有很好的學經歷，更難得的是她們都深抱理想跟抱負，不管是在國會或是在地方議會，表現都非常傑出。

賴清德介紹，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，同時是美國波士頓大學還有賓州大學法律系的碩士。回國之後，律師高考及格，在萬國律師事務所服務。非常關注庶民百姓的法律權益，也深入各個領域、各個階層，在發揮她法律的專業，幫助民眾的立場跟精神。

賴清德指出，蘇巧慧在民主的家庭裡長大，對台灣未來的前途懷抱相當高的理想與抱負，投入立委選舉之後，她贏得民眾的支持進入國會，三屆以來表現非常傑出，獲得公督盟15次評鑑為績優委員；而在實質的問政成績上，蘇巧慧的問政也深入到民眾的生活。

賴清德說，蘇巧慧非常關心教育，與許多同樣關心教育的立委共同推動完成《教育實驗三法》的立法，是台灣教育運動一項舉足輕重的改變；她也實際爭取到「國家兒童未來館」對於兒童擴大視野非常有幫助；她應該也是立法院裡面唯一一個，自己做Podcast的直播主，對象是沒有選票的兒童，把自己當照顧孩子的經驗，透過Podcast推廣到其他的兒童。

賴清德進一步指出，蘇巧慧不只關心教育、關心孩童，更難得的是推動生硬卻對國家未來發展非常重要的《太空發展法》。他在去年520宣誓就職演說曾提到，未來台灣的經濟發展要涵蓋三個面向：前瞻未來、智慧永續；競逐太空，探索海洋；立足台灣、布局全球，行銷全世界。台灣一定要在國際的競爭行列裡面佔有一席之地，但即便抱有競逐太空的雄才大略，如果沒有法制仍沒辦法，所以非常高興蘇巧慧委員推動《太空發展法》，為台灣建立太空產業的發展基礎。

賴清德說，這次的國防特別預算在太空領域也著墨甚多，這些都跟《太空發展法》息息相關，他深信蘇巧慧提出的政策、法案跟種種選民服務，都切合民眾需要的人，由她來擔任新北市市長，絕對是新北市市民之福。

賴清德接續介紹苗栗縣長被提名人陳品安，她是財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士，律師高考及格後在台北執業。陳品安沒有顯赫家世，也不是從小就想要從事政治服務工作，反而是在台北擔任律師時，因為看到苗栗有一群人站出來守護鄉土，她也投入「苑里反瘋車」運動來支持苗栗縣的鄉親，當時她台北、苗栗來回的次數不知凡幾，跟民眾站在一起，甚至後來還免費幫民眾打官司。最後，她乾脆留在苗栗，連結婚辦喜宴的地點都選在苗栗。

賴清德說，大家應該都認同，「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定要在哪裡奮鬥」，陳品安用具體行動，因為愛心出發到苗栗，一直到現在沒有離開。

賴清德表示，很難得的是，陳品安投入議會選舉後，兩次議員都高票當選，第二次甚至是全區最高票。他笑說，選舉過的人都很清楚，第一次選很容易，第二次選最困難。因為第一次選舉可以講很多政見，但競選連任時，民眾會檢視政見落實程度，陳品安仍以最高票當選，顯示她不只有理想、有專業、有愛心，更能夠實在地去推動各種作為。

賴清德提到，陳品安爭取了許多建設，包括關心在地醫療與長輩照顧，讓苑裡衛生所重建為衛生社福聯合大樓；她關注苗栗少子化議題與孩童照顧，成功爭取苗栗縣政府的生育津貼從6600元到20000元，同時提供了五項生育補助；陳品安實際上地爭取了鄉親的需要，更改善了在地人文與自然環境，促成苗栗海線地景藝術季、鐵路通車百年紀念活動等。

賴清德強調，陳品安的生活日常跟苗栗縣的父老鄉親緊緊地結合在一起，民進黨可以很有信心地跟苗栗縣的父老鄉親報告，讓陳品安來擔任苗栗縣縣長，一定可以為苗栗縣帶來更多長遠發展，也可以更進一步地照顧到每一位苗栗縣的父老鄉親，「敬請苗栗縣的父老鄉親，大力支持第一名的陳品安！」

