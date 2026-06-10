民進黨正式提名鄭朝方參選新竹縣長 賴清德：決心走天堂路

民進黨中執會今（10）日通過提名竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。總統暨民進黨主席賴清德下午主持提名記者會，親自宣布與推薦此項人選，並闡述鄭朝方擔任縣長的重要意義。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨YT）

賴清德介紹，鄭朝方是新竹縣土生土長的傑出客家子弟，畢業於新竹中學及台北大學法律系，曾擔任民進黨客家部主任及發言人，亦曾任行政院政務顧問與總統府參議，現任竹北市市長。他強調，竹北市在鄭朝方4年治理下，政績斐然，運用嚴謹法律、現代科技與藝術文化美感，成就獨創的美學治理哲學，使竹北市成為科學與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，已被台灣所看見。

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在人才特質方面，賴清德盛讚鄭朝方多才多藝。他曾主持人間衛視及環宇廣播電台節目，包括《山與山的對話》、《好好聽客家》等，所主持節目榮獲金鐘獎。作為客家歌手，其專輯《髻鬃花—鄭朝方的文學音樂》曾獲金曲獎提名；他也是調香師，曾獲加拿大品牌調香師首獎。賴清德指出，除藝術文化天賦外，鄭朝方更具行政長才。

民進黨提名現任竹北市長鄭朝方參選2026新竹縣長。（圖／民進黨YT）

賴清德闡述鄭朝方擔任新竹縣長的三層意義。首先，新竹縣既是台灣科技重鎮，也是客家文化家園，鄭朝方身為客家子弟且熟知現代科技重要性，將成為「現代科技與傳統文化之間的重要橋樑」，使科技發展具有文化溫暖，讓人民獲得更多舒適感。

其次，新竹縣吸引大量移居的年輕人與家庭，他們最需要行政效率高、生活設施與服務完善。賴清德表示，鄭朝方在竹北市政建設中充分證明其能力，能幫助移入的年輕家庭獲得所需的市政或縣政服務。

第三項意義最為關鍵。賴清德強調，「鄭朝方決心走一條天堂路」。雖然新竹縣是台灣科技重鎮，但仍存在城鄉差距問題。鄭朝方雖為竹北市長，卻在竹東出生長大，深知新竹縣各鄉鎮間的落差。賴清德透露，鄭朝方告訴他，競選新竹縣長的重要目標就是拉平城鄉差距，讓每位生活在新竹縣的父老鄉親都能獲得縣政府最好的服務，使每個鄉鎮都可蓬勃發展。他表示，鄭朝方將以過去歷練與竹北市經驗，好好走完這條天堂路，讓整個新竹縣蓬勃發展。

賴清德為鄭朝方親授競選披帶。（圖／民進黨YT）

賴清德最後懇切拜託新竹縣父老鄉親全力支持鄭朝方，強調「鄭朝方不會讓你們失望」，他會與大家站在一起，共同讓新竹縣與生活品質越來越好。

鄭朝方則表示，感謝竹北市民三年多來的鼓勵與舞台，讓竹北被台灣看見。他指出，竹北吸引全台灣最優秀的人才與年輕人，給予他的磨練不亞於台北市的磨練。若獲得新竹縣民授權，他能為新竹縣帶來更多改變，讓竹北超越竹北，並為其他十二鄉鎮帶來巨大改變。他具體提及解決新豐與湖口交通問題，以及將關西和新埔打造成台灣京都等願景。

賴清德高舉鄭朝方的手大喊凍蒜。（圖／民進黨YT）

鄭朝方表示，竹北過去三年多的城市治理已讓竹北超越竹北，未來希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣超越新竹縣。他並提及，前總統蔡英文與現任總統賴清德都曾說過相同的話，蔡前總統認為他「一點政治味都沒有」，這是個問號；但賴總統也說同樣的話，卻是驚嘆號。他呼籲大家讓他改變新竹縣，「竹北經驗，改變竹縣」。

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