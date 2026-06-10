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即時中心／連國程、陳治甬報導

民進黨新竹縣長參選人今（10）日出爐，下午由黨主席賴清德正式提名竹北市長鄭朝方出線，挑戰國民黨的對手徐欣瑩！賴清德親自替鄭朝方披帶，鄭朝方表示，前總統蔡英文與賴清德都曾表示，鄭朝方「一點政治味都沒有」，跟其他政治人物不同。賴清德則希望讓鄭朝方幫助新竹縣，並帶來改變。









賴清德大讚鄭朝方：行政長才改變竹北

賴清德表示，鄭朝方從新竹中學一路至國立台北大學法律系畢業，不僅學經歷優異，還具有深厚的藝文底蘊，不僅多才多藝，還曾得過金鐘獎。鄭朝方的行政長才也獲得肯定，賴清德表示，鄭朝方這幾年來，讓竹北市成為科學與人文共存、也是產業跟生活共榮的地方。

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最新／民進黨正式提名鄭朝方！賴清德親披帶 盼為新竹縣帶來改變

民進黨主席賴清德大讚鄭朝方翻轉竹北市。（圖／民視新聞）

鄭朝方感謝竹北市民鼓勵 賴清德盼竹北經驗改變新竹

鄭朝方則先感謝竹北市民三年多來的鼓勵，讓竹北在這幾年被看見。此外，近年來有許多年輕科技人才匯聚竹北市，鄭朝方表示，這也讓他將自身的創新跟美學落實在每項工作中。賴清德相當肯定鄭朝方在竹北市的表現，希望他能透過竹北經驗，改變新竹縣。

最新／民進黨正式提名鄭朝方！賴清德親披帶 盼為新竹縣帶來改變

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。（圖／民視新聞）





原文出處：快新聞／民進黨正式提名鄭朝方！賴清德親授競選背帶 盼為新竹縣帶來改變

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